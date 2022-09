Inizio di settimana con un nuovo minimo rispetto alla precedente e poi tentativo di inversione. Questa odierna è stata una trappola per orsi, e da ora si potrebbe tornare al rialzo? Le Borse mondiali potrebbero essere vicine a un minimo? Procediamo per gradi.

Alle ore 16:19 della giornata di contrattazione del 26 settembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.377

Eurostoxx Future

3.370

Ftse Mib Future

21.265

S&P 500 Index

3.712,47.

Quando tutto lasciava presagire nuovi forti ribassi, stamani dopo un inizio in rosso, i mercati azionari stanno man mano recuperando posizioni.

Prospettive per i prossimi mesi

In rosso, la previsione sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 23 settembre.

Da metà agosto, i prezzi si stanno muovendo in antitesi alla previsione. Questo andamento continuerà ancora e l’anno chiuderà sui minimi, oppure siamo davvero agli sgoccioli di questo ribasso iniziato intorno al 24 gennaio? Al momento è ancora prematuro fare quest’ultima ipotesi.

La settimana doveva iniziare con un rimbalzo

Era prevista la formazione del massimo settimanale fra lunedì e martedì, e poi nuova discesa per tutta la settimana. Per il momento, tutto inizia a procedere come da previsione

Le Borse mondiali potrebbero essere vicine a un rialzo? I livelli da monitorare per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.964. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.644.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.448. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.534.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 21.780. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.280.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.794. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

Quale direzione proiettano gli algoritimi proprietari?

Ribasso.

Cosa attendere dopo l’apertura di domani?

Dopo un inizio in rialzo si potrebbe tornare a scendere. Domani è decisivo, e sarà importante vedere se si chiuderà sopra i massimi odierni, o sotto i minimi.

Lettura consigliata

Cosa potrebbe accadere oggi sulle Borse americane