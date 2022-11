Il borgo toscano nascosto perfetto per un weekend low cost a dicembre all’insegna del relax

Siamo alle porte di dicembre, mese straordinario per un vacanza breve all’insegna della pace e della tranquillità. Stiamo infatti per entrare nel periodo delle feste di Natale, momento magico ma allo stesso tempo decisamente stressante. Per questo molti stanno pensando a organizzare una fuga dalla routine. Se siamo tra questi e dobbiamo ancora decidere la destinazione siamo nel posto giusto. Stiamo infatti per scoprire il borgo toscano nascosto perfetto per un weekend all’insegna della pace, del romanticismo e della tranquillità.

Lucchio è uno dei tesori nascosti della Toscana

La provincia di Lucca è un territorio spesso sottovalutato quando si parla di turismo. Un errore imperdonabile se pensiamo alle perle nascoste che meritano almeno una visita in questo periodo. Tra queste c’è sicuramente Lucchio, un piccolissimo borgo scolpito nella roccia che sembra sospeso tra la terra e il cielo.

Poche case antiche, uno scenario da sogno fatto di boschi e natura incontaminata e un silenzio quasi irreale. La tappa perfetta se vogliamo ricaricare le energie e staccare dalla fatica della vita quotidiana.

Cosa vedere a Lucchio

Lucchio non è solo pace, scorci da cartolina e silenzio. Seppur piccolissimo nasconde due luoghi di assoluto pregio storico e architettonico. Il primo sono i resti dell’antica fortezza medievale, oggi trasformatisi in una Rocca da cui ammirare un panorama davvero suggestivo. L’altro è la Chiesa di San Pietro. Una splendida costruzione settecentesca in cui si sono conservati in ottimo stato l’altare e la fonte battesimale.

Ci sono ottime notizie anche per gli amanti delle escursioni e del trekking. Da Lucchio è possibile intraprendere l’escursione verso la cima di Penna di Lucchio, vetta appenninica a metà tra Lucca e Pistoia.

Il borgo toscano nascosto perfetto per un weekend e cosa vedere nei dintorni

L’idea migliore per visitare Lucchio è quella di prendersi almeno due giorni di vacanza. Il motivo è che anche i dintorni sono tutti da scoprire. A pochi chilometri dal borgo potremo ammirare il Ponte Sospeso di San Marcello Pistoiese. Ovvero, il ponte tibetano più esteso dello Stivale. Oppure il famoso e leggendario Ponte del Diavolo nei pressi di Borgo a Mozzano. O ancora il Canyon Park di Bagni di Lucca, luogo magico per chi ama le esperienze a stretto contatto con la natura.

L’ultima meta della nostra gita sarà ancora in provincia di Lucca. Se abbiamo a disposizione un auto, il consiglio è quello di visitare Isola Santa, uno dei luoghi più insoliti dell’intera Toscana. Un antico borgo prima sommerso e abbandonato e oggi in gran parte recuperato assolutamente da vedere.