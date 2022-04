C’è tempo fino al 12 aprile per richiedere due Bonus, uno da 500 e l’altro da 1.500 euro. Questi contributi sono dedicati alle famiglie che hanno figli particolarmente meritevoli in ambito scolastico. Scopriamo di cosa si tratta e come le famiglie possono richiederlo.

Negli ultimi anni il Governo ha messo in campo numerosi sostegni economici per contrastare i disagi provocati dalla pandemia. Sono numerosissimi i Bonus alle famiglie, anche se da gennaio molti rientrano nell’assegno unico familiare. Questo ha riunito alcuni vecchi contributi come il Bonus mamma e il Bonus bebè. In maniera indiretta le famiglie sono state aiutate anche con molti altri incentivi, come quello per la casa e per i mobili. Inoltre è stato reiterato il Superbonus al 110%, anche se a condizioni più stringenti rispetto a quelle precedenti.

Lo Stato non è l’unico protagonista nella elargizione di contributi. Anche le Regioni hanno offerto incentivi ai residenti. Per esempio la Regione Lombardia offre un contributo da 500 euro e da 1.500 euro, agli studenti meritevoli delle scuole superiori. Il Bonus dote scuola merito 2022, è un premio per gli studenti che si sono distinti nell’anno scolastico 2020/2021.

Bonus di 1.500 euro fino al 12 aprile alle famiglie di questa Regione che hanno figli a scuola o appena diplomati

Gli studenti delle superiori del terzo e del quarto anno che abbiano ottenuto una media del 9, possono ottenere il premio da 500 euro. Inoltre la Regione offre un Bonus di 1.500 euro per gli studenti che lo scorso anno si sono diplomati con votazione 100 e lode. In entrambi i casi gli eccellenti risultati devono essere riferiti all’anno scolastico 2020/2021.

Chi è in possesso di questi requisiti può fare domanda fino alle ore 12,00 del 12 aprile. Possono richiedere questo contributo le famiglie con figli che oltre ad aver ottenuto questi risultati devono essere residenti in Lombardia. Inoltre gli studenti devono avere meno di 21 anni. La domanda deve essere presentata in via telematica sul sito internet della Regione Lombardia alla sezione bandi online.

Una volta effettuata la domanda la Regione Lombardia effettuerà una verifica delle condizioni di ammissibilità. Effettuata la verifica gli organi regionali risponderanno entro l’11 luglio agli studenti ammessi a ricevere il premio.

Questo Bonus di 1.500 euro, può essere speso in libri di testo, dotazioni tecnologiche, materiale per la didattica. Gli studenti delle scuole superiori che si sono diplomati possono utilizzare il voucher anche per l’università e altre istruzioni di alta formazione. Il premio deve essere speso entro e non oltre il 30 settembre 2022.

