Nell’ultimo anno il titolo Pininfarina è andato rafforzando la sua posizione nei confronti della media del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi cinque anni il titolo in questione ha perso circa il 70% del suo valore, mentre il settore di riferimento ha visto una performance negativa per lo 0,08%. Se, invece, si restringe l’orizzonte temporale agli ultimi tre mesi scopriamo che il titolo Pininfarina ha perso il 5,1% a fronte di un -25% del settore di riferimento.

Si comprende, quindi, che la tenuta dei supporti potrebbe favorire un ulteriore allungo delle azioni Pininfarina. Il titolo, infatti, è in ottima forma.

Il livello chiave per individuare il futuro più probabile del titolo passa per area 0,911 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe favorire il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 1,076 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,241 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero muoversi al ribasso (chiusura settimanale inferiore a 0,911 euro), allora potrebbero esserci elevate probabilità di vedere ritornare il titolo in area 0,7 euro.

La valutazione del titolo Pininfarina

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono molte indicazioni su Pinininfarina, né ci sono analisti che danno una raccomandazione. L’unico aspetto veramente positivo legato al titolo è connesso alla sua posizione finanziaria. La società, infatti, è molto solida e ha un indice di liquidità immediato e di lungo termine molto buoni. In entrambi i casi, infatti, l’indice è superiore a uno, per cui la società non ha alcun problema a onorare le pendenze sia nel breve che nel lungo termine.

Come discusso in un precedente report, a conferma della solidità della società, facciamo notare come il portafoglio ordini continui a crescere.

Un altro aspetto che non va trascurato è legato agli scambi ridotti che caratterizzano il titolo Pininfarina. Giornalmente, infatti, viene scambiato un volume di azioni il cui controvalore è inferiore ai 40.000 euro. Ciò vuol dire che bisogna stare molto attenti in quanto con piccole somme si potrebbero determinare grosse variazioni di prezzo.

La tenuta dei supporti potrebbe favorire un ulteriore allungo delle azioni Pininfarina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Pininfarina (MIL:PINF) ha chiuso la seduta del 6 aprile a quota 0,922 euro in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale