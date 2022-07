La nuova tv digitale terrestre, con la nuova codifica Mpeg-4, ha chiuso il 30 giugno. Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ha stanziato ben 319 milioni di euro per campagne di informazione e Bonus per aiutare i cittadini nel cambio.

Ci sono ancora circa 62 milioni di euro che potranno essere utilizzati dai cittadini italiani per ottenere il Bonus entro fine anno o fino a quando non finiranno i fondi.

Il Bonus è di circa 30 euro per coloro con un ISEE inferiore a 20 mila euro. Se invece si decide di rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre del 2018, si avrà diritto ad uno sconto sull’acquisto dal nuovo televisore del 20% (fino ad un massimo di 100 euro) senza alcun limite di ISEE.

Il picco delle rottamazioni e dell’acquisto di nuovi televisori è avvenuto nell’ottobre 2021.

Bonus decoder per gli over 70, come fare domanda per ricevere l’apparecchio gratis direttamente a domicilio

Attualmente è in vigore un Bonus decoder per chi ha più di 70 anni che permetterà di ricevere l’apparecchio direttamente a casa senza spendere un euro, in modo da poter passare al digitale terrestre DVB-T2/HEVC.

Non tutti gli over 70 però potranno goderne, ma solo chi rispetta determinati requisiti:

i soggetti devono avere 70 anni o più;

devono essere titolari di pensione per un totale non superiore ai 20mila euro annui;

devono risiedere in Italia;

ed ancora devono essere i titolari dell’abbonamento al Canone Rai.

I cittadini che rispettano questi requisiti potranno richiedere il decoder e riceverlo a casa gratuitamente. Questo Bonus riguarda i decoder che non superino il prezzo di 30 euro.

Gli over 70 che però hanno già usufruito del Bonus TV ordinario e del Bonus rottamazione TV, non potranno partecipare a questo beneficio e non potranno ricevere un decoder tv a domicilio.

Come si può fare domanda?

Il Bonus decoder per gli over 70 che rispettano i requisiti di cui sopra può essere richiesto nelle seguenti modalità:

online;

facendo domanda direttamente in un ufficio postale;

presentando la domanda telefonicamente al numero 800776883 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18).

La consegna sarà effettuata da Poste Italiane e il beneficiario non dovrà pagare alcun costo.

Per tutti coloro che hanno bisogno di spiegazioni per l’installazione del decoder, potranno rivolgersi al numero verde 800 776 883.

La domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022 o fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.

