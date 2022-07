Vacanze indimenticabili con tanti soldi e amore per il Leone e ottime possibilità per Scorpione e un altro segno

Le vacanze estive sono quel momento dell’anno che, per moltissimi italiani, è piacevole e nostalgico, allo stesso tempo. Piacevole perché queste permettono a tutti di staccare un po’ dalla routine quotidiana, fatta di impegni e di lavoro. Nostalgico perché a molti ricordano l’infanzia, quando i propri genitori trovavano il tempo di partire insieme per il mare. Dunque, anche la nostra mente in questo periodo dell’anno è confusa.

C’è però chi riesce a sfruttare al meglio le opportunità del momento e ne trae importanti guadagni. Altri, invece, rischiano di stare un po’ indietro, ricordandosi però che nulla è perduto. Infatti, ci saranno delle vacanze indimenticabili con tanti soldi e amore per il Leone, ma anche per altri segni ci saranno interessanti novità.

Leone

Il Leone arriva da un momento abbastanza difficile per quanto riguarda la coppia. Infatti, incomprensioni dovute al poco ascolto e tanto egoismo hanno portato le persone, nate sotto questo segno, ad apparire distanti alla persona amata.

Ora però le cose stanno andando verso il meglio e con una Venere molto compiacente la coppia tornerà a parlarsi.

Forse tutto ciò accadrà sulla spiaggia della città che abbiamo scelto per le vacanze o durante una bellissima cena al lume di candela. Poco importa comunque il dove, l’importante è sapere che succederà, se metteremo una bella dose di buona volontà.

Sempre il Leone in vacanza sarà entusiasta anche per quanto riguarda il lavoro. Infatti, proprio verso la terza settimana di luglio, dovrebbe arrivare un’ottima notizia che ha a che vedere con una grossa entrata monetaria. Come al solito, per migliorare ulteriormente la propria posizione, il Leone non dovrà soltanto puntare sulla propria simpatia e sul carisma, ma si dovrà impegnare personalmente per raggiungere i propri obiettivi.

Lo Scorpione avrà un altro tipo di fortuna durante la prossima settimana. Infatti, complice una Luna finalmente alleata, i nati sotto questo segno potranno riallacciare rapporti con vecchi amici. Lo Scorpione sembra un segno distante, ma in realtà la sua sensibilità a volte cede il passo al suo orgoglio. Ciò può provocare qualche risentimento che però si riesce a sanare grazie al dialogo e alla comprensione.

I Pesci infine riusciranno a raggiungere un importante traguardo grazie alla loro astuzia e ingegno.

