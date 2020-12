Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si fa strada l’ipotesi di una possibile riapertura del Bonus acquisto auto a metà del 2021. La misura allo studio potrebbe agganciarsi al prossimo Decreto Indennizzi in arrivo da gennaio 2021. Si studia una possibile proroga del Bonus auto a giugno 2021, replicando gli incentivi per l’acquisto di auto ibride. Non sono ancora chiare le risorse a disposizione. Nel frattempo, è comunque possibile acquistare un auto a condizioni vantaggiose e con IVA al 4% se subentrano determinati requisiti. Analizziamo l’ipotesi di Bonus acquisto auto e IVA al 4% nel 2021, quali documenti presentare al concessionario.

Allo studio ipotesi da giugno 2021

Nasce una nuova ipotesi di allargare il Bonus acquisto auto anche nel 2021. A spingere è il Movimento Cinque Stelle che chiede un intervento con particolare attenzione alle auto ibride ed elettriche. Inoltre, la proposta prevede di estendere l’agevolazione anche per l’adeguamento metano o GPL per veicoli euro 3 o euro 4. Nei prossimi giorni sicuramente si saprà qualcosa di preciso.

Nel frattempo, alcune categorie di automobilisti possono comunque accedere alle agevolazioni acquistando l’auto con IVA al 4%. Inoltre, spetta anche una detrazione fiscale del 19% sul costo del veicolo per un valore massimo di 18.075, 99 euro.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali, in qualsiasi momento, coloro che hanno un handicap grave riconosciuto dalla commissione medica. Quindi, hanno un verbale Legge 104, art. 3 comma 3, che riporti il diritto alle agevolazioni fiscali.

In questo caso, è possibile chiedere al concessionario l’applicazione dell’IVA ridotta al 4% invece del 22%. Per poter fruire di tale benefico, l’auto d’acquistare deve avere una cilindrata specifica:

a) alimentata a benzina fino a 2.000 centimetri cubici;

b) alimentata a diesel fino a 2.800 centimetri cubici;

c) per le auto elettriche con una potenza non superiore a 150 kW.

In base al Bonus acquisto auto e IVA al 4% nel 2021, quali documenti presentare al concessionario? L’interessato dovrà presentare al concessionario il verbale della Legge 104 art. 3 comma 3 che riporti il diritto alle agevolazioni fiscali.

Il concessionario è obbligato ad emettere fattura indicando se si tratta delle agevolazioni in base alla Legge: 97/86 – 449/97 – 342/2000 o 388/2000.

Inoltre, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la targa del veicolo, la data dell’operazione, i dati anagrafici e di residenza dell’acquirente. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territoriale, in base alla residenza dell’acquirente, entro trenta giorni dalla data della vendita.