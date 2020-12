Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oltre alle regole restrittive vigenti per coloro che si trovano in Italia, ovviamente, ve ne sono anche per coloro che vengono da altri Paesi. A stabilirle, è stato sempre il DPCM, cosiddetto decreto Natale, del 3 dicembre 2020. Sicchè, ci si chiede: “ quali sono le regole valevoli per coloro che vengono dall’estero?”. Ebbene, per coloro che provengono dall’area Schengen, si aprono 2 possibilità: fare il tampone (rapido o molecolare) e portare con sé l’attestazione del suo risultato negativo, oppure mettersi in quarantena. Detta regola è diventata ufficiale dal 10 dicembre e opererà fino al 20. In tal modo, chi rientra dall’area Schengen, viene equiparato a chi rientra da una zona rossa.

Come verranno effettuati i controlli?

Si è previsto che circa 300.000 italiani rientreranno dall’estero per le vacanze. I controlli sui passeggeri verranno effettuati in aeroporto. Tuttavia, è probabile ci possano essere controlli rafforzati se si atterrerà nelle Regioni in zona arancione. Quindi, l’intensità dei controlli potrebbe variare da una Regione all’altra ma di poco. Per chi vuole viaggiare sicuro, deve effettuare il test prima di recarsi in aeroporto, considerato che non sarà più possibile farlo una volta atterrati in Italia. Pertanto, occorrerà eseguirlo nelle 48 ore che precedono la partenza. In alternativa, come detto, sarà necessario mettersi in isolamento, secondo le regole da sempre vigenti. In assenza? Se si contagia qualcuno, si può incorrere in omicidio o lesioni colpose, in caso di danni.

Quindi, poiché solitamente, si viaggerà per meno di 15 giorni, sembra quasi necessario che chi proviene dall’estero dovrà portare con sè il risultato del tampone negativo già effettuato. Per maggiore chiarezza, è stata resa pubblica anche la lista di Paesi in cui si dovrà fare il tampone prima di raggiungere l’Italia. Essi sono: Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria; Regno Unito; Irlanda del nord; Islanda; Norvegia; Liechtenstein; Svizzera; Andorra; Principato di Monaco. In tal modo, si è spiegato, brevemente, quali sono le regole valevoli per coloro che vengono dall’estero.