Quando si cominciano ad avere figli grandi si inizia anche a pensare a come potergli lasciare parte dell’eredità prima. Sappiamo benissimo, infatti, che con l’eredità si apre la successione che ha, comunque, un costo. E molto spesso si desidera evitare ai propri figli di dover sostenere questi oneri. Ma capita anche di voler distribuire ai figli i propri avere in base a proprie scelte, per evitare, magari, futuri litigi quando, poi, non ci saremo più. È bello poter pensare, infatti, di lasciare la casa in città ad un figlio che non ce l’ha e, magari, quella al mare al figlio che ha prole. Senza usucapione e donazione ecco come lasciare gli immobili ai figli senza dover pagare il notaio.

Intestare l’immobile ai figli senza notaio è possibile

Se non si vuole ricorrere alla donazione per intestare la casa ai propri figli, le alternative non sono molte. Probabilmente l’unico modo per riuscire a lasciare la casa ai figli in modo completamente gratuito è rappresentato dal testamento olografo. In questo modo si stabilisce che quel determinato bene sia destinato a quell’erede. Senza bisogno di un notaio nella stesura del testamento. Ma il professionista diventa, poi, necessario alla pubblicazione del testamento. L’apertura della successione, anche se è stata semplificata, non sempre è facile da gestire.

Un’altra modalità è quella dell’usucapione. In sostanza si tratta di una causa che si fa al titolare dell’immobile. Ma se a fare causa è il figlio al genitore e sono d’accordo, la causa è soltanto una simulazione per ottenere il passaggio di proprietà senza immobile. Ma se non si vuole ricorrere neanche al testamento olografo e all’usucapione c’è ancora un modo per trasferire l’immobile senza notaio.

Senza usucapione e donazione ecco come lasciare la casa ai figli non spendendo soldi e in assenza del notaio e di testamento olografo

Se il figlio è minorenne o maggiorenne autosufficiente c’è una modalità di trasferimento dell’immobile che non richiede notaio. Ma devono essere d’accordo entrambi i genitori. Con una separazione consensuale (anche simulata) i genitori possono accordarsi nell’attribuzione delle proprietà immobiliari ai figli.

In questo modo si ha un duplice vantaggio. Il trasferimento non è soggetto a tassazione visto che è per esecuzione di patti di separazione o divorzio consensuali. Inoltre non si dovrà ricorrere ad un notaio. L’unica spesa da sostenere è quella del legale per la separazione della coppia, ma in sostanza si risparmia nel trasferimento degli immobili ai figli.

Come abbiamo visto, quindi, i genitori oltre all’usucapione, la donazione diretta o indiretta e il testamento olografo, possono contare anche su un altro sistema. Questo per poter trasferire una casa ai propri figli senza avere grosse spese e senza dover per forza pagare il notaio.

