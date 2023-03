Nessun problema se non c’è l’apribottiglie. Prova il semplicissimo trucco della carta e lo userai sempre

Non avete un apribottiglie a portata di mano e dovete stappare delle birre fresche? Ci sono tanti metodi alternativi per risolvere il problema! Leggi e li scoprirai tutti.

Le pizze sono appena arrivate con il delivery e tu e i tuoi amici siete pronti per sedervi a tavola e gustarvi una bella pizza calda e fumante. E da bere, una bella birra fresca. L’accoppiata classica! Rovistando nei cassetti della cucina, ti accorgi però di non trovare l’apribottiglie. Che fare dunque?

In casa, i contrattempi sono all’ordine dell’giorno. Ma, con un pizzico di arguzia, ogni cosa può essere risolta. Esistono infatti utilissimi stratagemmi grazie ai quali possiamo risolvere problemi comunissimi ma molto fastidiosi. Pensiamo ad esempio ai cattivi odori che si formano all’interno del frigorifero o al pavimento che non si disinfetta alla perfezione e resta pieno di aloni dopo averlo lavato. Però, ora, bando alle ciance! Prima che la vostra pizza si raffreddi, pensiamo a come aprire le birre per godervi una bella serata fra amici!

Nessun problema se non c’è l’apribottiglie: ecco il trucco che tutti possono usare

Avremo bisogno di un semplice foglio di carta. Cominciate a piegarlo più e più volte su sé stesso, fino a ottenere un rettangolo di carta piuttosto spesso. A questo punto, il nostro foglio di carta avrà assunto una consistenza parecchio rigida. Pertanto, sarà sufficiente per fare pressione sul tappo della bottiglia, applicando la giusta resistenza. Basterà infilare un lato del nostro rettangolo cartaceo al di sotto del tappo e fare leva per far scattare il tappo. Ed ecco che in pochi secondi la tanto sospirata bottiglia di birra è aperta.

Altri 5 modi per stappare una bottiglia senza apribottiglie

Oltre al sistema del foglio di carta appena spiegato, ci sono tanti altri modi per aprire una bottiglia senza necessariamente utilizzare l’apposito strumento. Non è poi così raro trovarsi senza apribottiglie infatti. In casa non lo si può trovare perché magari l’ultima volta che lo abbiamo usato lo abbiamo sistemato nel posto sbagliato. Tuttavia, l’incresciosa situazione si può verificare ad esempio quando si è fuori. Tra poche settimane comincerà la stagione dei picnic, delle scampagnate e delle gite fuori porta. Ed è un attimo dimenticare a casa qualcosa.

Se ad esempio ci si trova in un parco per un’allegra scampagnata, il modo più facile per aprire una bottiglia è quello di utilizzare l’accendino. Di solito, in ogni gruppo c’è sempre almeno un fumatore che può venirci in soccorso! In questo caso, l’accendino viene usato come una sorta di leva per far saltare il tappo in pochi secondi.

Applicando lo stesso principio, è possibile anche usare una forchetta, così come anche un coltello con lama tonda e pure delle chiavi. Infine, se si indossa un anello, si può sfruttare anche questo monile. In questo caso, però, la tecnica da applicare è un po’ diversa da quella spiegata finora. Bisogna infatti posizionare la mano con l’anello al di sopra del tappo della bottiglia in modo tale che la parte inferiore dell’anello si incastri sotto il tappo. A questo punto, aiutandosi con l’altra mano, piegare la bottiglia di circa 45° aspettando che la pressione faccia effetto.

Facciamo sempre massima attenzione

Insomma, grazie a tutte queste tecniche, non c’è nessun problema se non c’è l’apribottiglie! In ogni caso, utilizzando una delle tecniche viste nell’articolo, è molto importante usare sempre la massima cautela ed attenzione per evitare di farsi male. A tal fine, potrebbe essere utile avvolgere la bottiglia in un tessuto qualsiasi (asciugamano, straccio, maglione…) per evitare di tagliarsi nel caso la bottiglia, malauguratamente, dovesse rompersi.