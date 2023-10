Bilocali da 75.000 € a mezz’ora da Milano, sembra incredibile ma esistono, ecco dove 

Il mercato immobiliare, si sa, è uno dei più movimentati e difficile da analizzare. Per decenni il cosiddetto “mattone” ha rappresentato uno degli obiettivi di investimento più gettonati in Italia. Certo, le variabili sono tante, soprattutto in relazione all’utilità che si desidera ottenere da una casa. Oggi, grazie agli affitti brevi, chi possiede un immobile nel centro di una grande città potrebbe avere un piccolo tesoro tra le mani. Ma la conseguenza è un’esplosione dei prezzi per gli affitti e degli acquisti

A Milano sono decine le ragioni che portano i prezzi alle stelle. Così, guardare al di fuori del territorio urbano per spostare la propria residenza, e cercare costi più ragionevoli, è diventata una necessità per moltissimi. Così per curiosità si possono monitorare i valori medi degli immobili nel territorio provinciale. In alcune aree si scoprono valutazioni da affare, come bilocali da 75.000 € a mezz’ora da Milano, ecco dove.

Le zone della Provincia di Milano che vantano le valutazioni economicamente migliori

Dalla mappa delle valutazioni medie emerge una indicazione chiara: i prezzi più bassi a metro quadro si registrano nell’area occidentale della Provincia: i comuni di riferimento sono Cuggiono, Robecchetto con Induno, Turbigo, Nosate, Castano Primo e Vanzaghello. In tutti questi casi gli acquisti hanno una valutazione inferiore ai 1.300 euro al metro quadro, talvolta vicino alla quota dei 1.000; per l’affitto ciò si sostanzia in poco più di 7 € al metro quadro. Così, vediamo alcuni esempi concreti utilizzando come riferimento proprio il Comune di Cuggiono, quieto centro agricolo che dista 30 minuti dal centro di Milano.

In molti potrebbero valutare la questione, per massimizzare il risparmio pur mantenendo il lavoro nel capoluogo lombardo. C’è il traffico di mezzo, ovviamente. Ma questo varrebbe anche all’interno della città. Le offerte presenti sono attraente per un investimento: escludendo gli immobili messi in asta per questioni giudiziali, ad osservare alcune offerte di agenzie immobiliari si scoprono dei potenziali affari.

Bilocali da 75.000 € a mezz’ora da Milano, ecco dove

Un appartamento composto da due locali di 43 metri quadri con piccolo giardino in zona corso Garibaldi a Cuggiano si trova all’interessante prezzo di 75.000 €. Non si tratta comunque di una rara eccezione: un trilocale nella stessa zona centrale costa 85.00 €, mentre per una valle unifamiliare si sale a 260.000 €.

Anche gli affitti sono incomparabilmente più economici. In città sarebbe impossibile trovare un bilocale per due persone a 480 € in una corte storica del centro. A Cuggiono, invece, questa opzione sembra essere disponibile. Per una casa indipendente in zona Ospedale invece si sale a 700 €. Ad ogni modo, una cifra per una coppia tendenzialmente sostenibile.

