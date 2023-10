Ottobre sarà ricoperto d’oro per questi segni zodiacali, merito di Venere e Luna in congiunzione con Saturno

Investimenti, ritrovamenti di oggetti preziosi, dose massicce di liquidità. Ottobre sarà anche il primo mese dell’autunno, ma ci sono tutte le condizioni affinché le maggiori piogge siano quelle di monete sonanti se rientriamo tra i fortunati. Infatti, quando i sentimenti di Venere e la saggezza di Saturno si uniscono all’eclissi parziale di luna che avverrà a fine mese. Potremo attenderci luce che brilla come i diamanti se sapremo giocarci le nostre chance.

Certo dobbiamo stare attenti a cosa consideriamo lusso. Infatti, come insegna il grande autore R.Kiyosaki nel suo bestseller di finanza internazionale “Padre ricco, padre povero”, non dobbiamo scambiare gli oggetti che porteranno passività economiche per lusso. Insomma, la ricchezza ci assiste se sappiamo gestirla e comprenderla. In compenso ottobre sarà ricoperto d’oro per questi segni zodiacali grazie ad un cielo eccezionalmente propizio.

Persistere nei propri fini e credere nel patrimonio della propria esperienza

Ad aprire le danze ci pensa il Sagittario, uno dei segni tradizionalmente meno interessati al denaro. Eppure, ottobre potrebbe portare una svolta nel loro modo di intendere la prosperità. Grazie alla presenza di Saturno riusciranno a cambiare visione su una spesa ricorrente. Se non riusciranno ad evitarla nel breve termine, potranno rendersi conto della sua inutilità, oppure di un metodo per evitarla. Il piccolo sacrificio iniziale sarà controbilanciato dalle prospettive a lungo termine. L’importante è guardare la luna, non il dito. Rimarrà ancora qualcosa per togliersi un vizio. Questo si può fare, a patto di non pregiudicare la stabilità complessiva.

L’equinozio porterà un cambiamento nel segno dei Gemelli. La loro mensilità sarà dedicata ad un sacrificio importante di ordine lavorativo. Stringere i denti porterà risparmio da dedicare per un importante investimento. Non è ancora tempo di raccolta. Bisogna tirare l’aratro con i buoi per preparare la terra e scegliere la semente. Attenzione al cambio di umore, tipica per i Gemelli nei mesi in cui la luna ha una forte presenza. Il denaro potrebbe arrivare in una forma inattesa, forse grazie ad un ritrovamento fortunato. Il patrimonio, infatti, non è solo liquido. Ma certo, bisogna essere in grado di sfruttarlo.

L’Ariete avrà un mese in cui è massima la predisposizione per i colpi di fortuna. E poiché la fortuna aiuta gli audaci, sarà necessario esporsi in prima persona per poter cogliere i frutti ed aumentare le possibilità di fare bingo. Con Venere seguiranno il cuore per una questione di principio, ma come sanno benissimo mai perdere gli appoggi solidi. Insomma, mai perdere l’uso del cervello negli investimenti. Ma è bene ascoltare il cuore per trovare le intuizioni e la forza di continuare a credere nella crescita delle nostre finanze e nella ricerca del benessere. Un consiglio riguarda il tesoro dell’ascolto: i figli dell’Ariete hanno molta fiducia in sé stessi, ma saper rendersi conto di ciò che ci circonda è una dota rara.

