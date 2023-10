Dopo tanto salire l’oro nero si avvia a chiudere la terza seduta consecutiva al ribasso. Un evento che non si vedeva da metà agosto.Al termine di questa giornata ci sono state 3 azioni trascinate al ribasso dal prezzo del petrolio che nel migliore dei casi hanno perso oltre il 3%.

Tra le 3 azioni trascinate al ribasso dal prezzo del petrolio Saras è quella che ha fatto peggio: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 2 ottobre in ribasso del 4,50% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,2945 €.

Dopo una fase laterale in prossimità del livello chiave a 1,339 €, le quotazioni hanno decisamente accelerato al ribasso con elevate probabilità che si possa raggiungere area 1,2030 €. Sotto questo livello, poi, le quotazioni potrebbero ulteriormente accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,423 €.

Tutto pronto per l’inversione rialzista di Saipem? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 2 ottobre in ribasso del 3,67% rispetto alla seduta precedente a 1,3920 €.

Le quotazioni si avvicinano al punto di inversione in area 1,372 €, un livello che già in passato aveva frenato la discesa dl titolo favorendone la ripartenza al rialzo. Nel caso di una sua rottura il ribasso potrebbe continuare a svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura.

Dopo un periodo di esitazione le quotazioni di Tenaris potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 2 ottobre in ribasso del 3,44% rispetto alla seduta precedente a quota 14,47 €.

Le quotazioni Tenaris rompono un supporto che reggeva ormai da settimane e adesso potrebbero accelerare al ribasso. Unica speranza per i rialzisti è la tenuta del livello chiave in area 14,185 €. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

