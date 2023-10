Il ribasso dal 4 agosto in poi era ampiamente atteso. Lo swing poteva protrarsi fino alla prima decade di settembre. Altri step di valutazione sarebbero stati poi i setup neri del 29 settembre e quello del 30 ottobre. Pende sulla nostra previsione il fenomeno dell’alternanza dei nostri setup, con quello rosso del 30 novembre. Il ribasso in atto infatti con probabilità del 70% potrebbe durare proprio fino a questa data. Wall Street rischia grosso, siamo in allerta!

Ottobre e la stagionalità

Siamo entrati in una finestra temporale dove i mercati americani con elevatissime probabilità segnano un rendimento positivo fino al mese di dicembre. C’è un però ed è il seguente: sui time frame mensili stanno formandosi degli swing ribassisti di medio periodo. Se non assisteremo a una pronta reazione, i prezzi potrebbero scendere dai livelli attuali anche del 20% e negare la positività dell’anno in corso. I presagi sono brutti ma non è ancora detta l’ultima parola. Se si formerà un nuovo minimo mensile andremo a valutare cosa accadrà intorno a quel prezzo e se si assisterà o meno alla formazione di un pattern di inversione rialzista. Le probabilità ci sono ancoram come le divergenze sulle mediesettate a 200/400 e 600 avvalorate dalle loro velocità postive. Ci siamo, si sta aprendo il mese più importante non solo dell’anno in corso, ma dei prossimi 6 mesi. Ci fa essere ancora positivi il fatto che il mese di agosto (dove per il momento si è formato il top annuale) rarissimamente dal 1898 ad oggi è stato di massimo annuale.

Wall Street rischia grosso, siamo in allerta! I livelli di breve termine da monitorare

La seduta di contrattazione del giorno 2 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.433,35

Nasdaq C.

13.307,77

S&P500

4.288,39.

Nuovi rimbalzi con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

33.732

Nasdaq C.

13.157

S&P500

4.334.

Vedremo cosa accadrà. Rimarchiamo che se in settimana non cambierà qualcosa potrebbe essere alle porte di un forte sell off. E questo sarebbe distante di molto dalle medie storiche.

