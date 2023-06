Bilocale in vendita a 35mila euro a Favignana, dove si trova Cala Rossa, la più bella spiaggia d’Italia. Sembra la Polinesia

L’Italia ospita alcune delle spiagge più belle del Mondo. Ce ne sono, praticamente, in ogni Regione e dovunque si vada, si fa centro. Skyscanner ha pubblicato, qualche anno fa, una classifica che premiava Cala Rossa, la celebre spiaggia a Favignana, in un’area marina protetta. Ora, c’è un bilocale in vendita, proprio su quest’isola, a 35mila euro. Ecco tutte le informazioni

Che fortuna è essere italiani. Possiamo godere di un paesaggio che tutto il Mondo ci invidia. Fortunati noi ai quali basta prendere la macchina per andare in giro, lungo lo Stivale e godere di queste meraviglie paesaggistiche.

Le spiagge, da questo punto di vista, non sono da meno. Ce ne sono di indimenticabili, che fanno dimenticare i Caraibi o la Polinesia. E dove tanti connazionali ci trascorrono le vacanze, in mezzo al bello della natura. E dove mangiare piatti locali sempre sopraffini. Tra queste spiagge, un posto importante lo riveste Cala Rossa. Tanto che, alcuni anni fa, era stata definita la più bella d’Italia dagli utenti del sito Skyscanner.

Un’isola indimenticabile per le sue spiagge ed ecco un bilocale in vendita a 35mila euro

Del resto, in Sicilia avevamo visto anche un altro annuncio di una casa a 45mila euro, a 200 metri dalla spiaggia. L’isola siciliana, infatti, è ricca di grotte e cavità. Oltre che di spiagge che possono farci passare una bella vacanza al mare. Avete mai pensato di investire in una casa a Favignana? Magari, comprarla per intero costa non poco, essendo un’isola molto ambita. Però, si possono trovare degli escamotage che potrebbero fare al caso nostro.

Ad esempio, leggere che c’è un bilocale in vendita a 35mila euro a Favignana suona strano. In effetti, si diventa proprietari di questa casa, come è scritto nell’annuncio pubblicato su Idealista. Attenzione, però, che lo saremo, ma per una settimana all’anno. Si tratta, infatti, di una multiproprietà.

Come funziona questa multiproprietà e quando la possiamo sfruttare durante l’anno

Che è un contratto che piace a tante persone. Se amate un posto, invece di affittare ogni anno, una casa, per una settimana una casa, pagate un prezzo fisso che vale per tutta la vita. In questo caso, diventate proprietari di un bilocale, che potrete sfruttare nella 33esima settimana dell’anno (metà agosto), pagando 35mila euro.

Sono due locali, al piano terra, collocati all’interno del villaggio Cala la Luna. Dotato di aria condizionata e con la possibilità di usare la piscina, il bilocale è in buono stato, essendo stato costruito nel 2.000.

Bilocale in vendita a 35mila euro a Favignana. Prezzo che si può trattare perché accettano controproposte

La sua classe energetica è la C, ha il riscaldamento autonomo (ma in agosto, non vi interessa). Composto da una grande zona living, un bagno, una camera da letto e un divano letto. Con tanto di cucina e ogni confort. I mobili, già presenti, sono in legno massello, con tessuti pregiati.

Insomma, fate due conti e, se ogni anno andate a Favignana, potrebbe essere un’occasione giusta. Anche perché, c’è anche la possibilità di fare una controproposta e, magari, abbassare ulteriormente il prezzo. L’inserzione, su Idealista, è di Immobiliare 1.0. Se, invece, amate le borgate soleggiate, c’è uno chalet in vendita a 1.500 euro, in Piemonte.