3 costumi da bagno snellenti e di tendenza che non possono mancare nell’armadio

Quali costumi da bagno sono i must-have dell’estate 2023? Ti mostriamo alcuni modelli che ti aiuteranno anche ad apparire più magra.

L’estate è ormai arrivata ed è finalmente il momento di rispolverare il costume da bagno e andare a mare o in piscina. Tuttavia, se ami seguire le ultime tendenze ti starai forse chiedendo quali siano quelli da comprare quest’anno.

Ebbene, per fortuna la moda accontenta tutti e ci sono tanti modelli tra cui scegliere. Molti di questi sono anche adatti alle donne un po’ più in carne e che sono alla ricerca di uno che le faccia apparire più magre. Ti mostriamo 3 costumi da bagno snellenti e di tendenza che sono veri e propri must-have per questa stagione.

Il cut-out total black

I costumi interi sono sulla cresta dell’onda. Sempre più donne optano per questi modelli piuttosto che per il classico bikini sgambato.

Tuttavia, quelli più in voga hanno una particolarità e cioè sono cut out. Presentano, dunque, diversi spacchi che conferiscono un pizzico di sensualità alla figura e, se messi nei punti giusti, contribuiscono a slanciarla. Un esempio? Il costume intero cut-out sgambato di H&M, dal costo di 34,99 euro e disponibile in due diverse colorazioni.

Il bikini a vita alta

Chi preferisce il classico due pezzi potrebbe invece optare per un altro costume da bagno molto di moda e cioè quello a vita alta.

In tante lo apprezzano perché permette di nascondere i rotolini della pancia e ha un effetto snellente. Sul sito ufficiale di Mango troverai uno slip bikini a vita alta a 19,99 euro, dotato di un micro drappeggio sui fianchi. Puoi abbinarci il top bikini increspato, sempre di Mango e dal costo di 22,99 euro.

3 costumi da bagno snellenti e di tendenza: i modelli minimal

Infine, anche il costume intero minimal stile anni Novanta è di tendenza durante quest’estate. In molti lo considerano addirittura il più alla moda della stagione. Il colore è basilare, come nero, bianco, cioccolato o terracotta. Per definirsi minimal, ovviamente il modello non deve presentare alcuna fantasia.

Potresti optare per il costume donna bodylift Elisabetta coppa C, dal costo di 63,00 euro. Si tratta di un costume dall’effetto snellente e capace di risaltare un seno piccolo ed è disponibile in tre diverse colorazioni.

