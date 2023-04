Casa al mare? Puoi averla a 45mila euro, vicino alla spiaggia, in una delle isole italiane più belle al Mondo

In questo periodo di crisi diventa più facile fare affari immobiliari. Con la crisi, molti vendono appartamenti, magari, ricevuti in eredità. A prezzi davvero vantaggiosi. Ad esempio, sono numerose le case vendute a meno di 50mila euro in questa bellissima isola italiana dove andare a vivere. Scopri tutte le offerte.

È vero che tante persone, in questo periodo, tra bollette e aumenti del costo della vita, fanno fatica a tirare a fine mese. Come è altrettanto vero che ci sono famiglie che dispongono di una somma in banca pronta per essere investita in una casa. Magari, per andare in vacanza o, semplicemente, per fare una scelta di vita.

Infatti, ci sono Regioni, in Italia, dove il costo della vita è più basso. E dove, grazie alla pensione o allo stipendio, si può fare una vita più serena senza pensare troppo alle uscite. Non serve, insomma, scappare sempre all’estero, dove si può vivere con meno di 300 euro al mese. Anche in Italia, si può trovare una casa a buon prezzo, magari al mare, dove andare a vivere o fare vacanza.

Ecco l’offerta che potrebbe fare al caso nostro in questa bellissima Regione italiana

Casa al mare? Puoi averla a 45mila euro, ad esempio, in Sicilia. Regione che, da questo punto di vista, è una meravigliosa isola che può offrire case a prezzi davvero interessanti. Basta fare delle ricerche su Internet per scoprire che ci sono tante case messe in vendita a meno di 50mila euro.

A Gioiosa Marea, per dire, a 50.000 euro di trova un appartamento a pochi metri dalla spiaggia, gestito da Gabetti. Ha una superficie di 45 metri quadri ed è così composto. Si trova al primo piano di una piccola palazzina e dall’ingresso si entra nel soggiorno, dove c’è angolo cottura. Un disimpegno e poi camera da letto matrimoniale e bagno. Ci sono i balconi e, soprattutto, è munito di aria condizionata. Si possono versare 15mila euro di anticipo e farsi finanziare il resto con rate da 168 euro al mese.

Ecco la casa che costa meno di 50mila euro che si trova in Sicilia, vicino al mare

La casa a cui si riferisce il titolo è gestita da Tecnorete ed è in vendita ad Alcamo Marina. Si trova ad appena 200 metri dalla spiaggia, con tanto di vista mare. Con 45mila

euro, in pratica, potreste acquistare questa casa terratetto unifamiliare, zona Battigia, indipendente.

È composto da 120 metri quadri di appartamento, con in più un terrazzo da 20 metri quadri e, cosa che non guasta, un posto auto. Da qui, insomma, il mare si raggiunge rapidamente a piedi. Volendo, poi, piano terra e primo piano hanno due entrate indipendenti.

Casa al mare? Puoi averla a 45mila euro e, volendo, si può anche affittarne una parte

Il che vuol dire che potrebbero diventare due unità autonome. E, quindi, se uno volesse affittare per l’estate, potrebbe farlo rientrando, pian piano, anche della somma per l’acquisto.

Come recita l’annuncio, c’è una doppia esposizione di luce. Il piano terra ha la veranda, un ingresso-soggiorno,

la cucina, due camere da letto e il bagno. Salendo al primo piano, ecco il terrazzo, il soggiorno, due camere da letto e un bagno. Al secondo piano, infine, vi è la cucina abitabile e un terrazzo con vista mare.