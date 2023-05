Chalet in vendita a soli 1.500 euro in questa borgata panoramica. Ideale per chi cerca un rifugio dal caos

La vita moderna, in mezzo al caos, traffico e confusione, ci spinge a cercare soluzioni lontano dalla città. Anche solo per avere un rifugio per il fine settimana, dove isolarci e ricaricare le pile. Ecco perché in tanti cercano una occasione immobiliare per poter investire anche sul proprio benessere. Potrebbe interessarvi questo chalet, che costa solo 1.500 euro.

Contro il logorio della vita moderna c’era chi, come Ernesto Calindri, beveva un famoso amaro, in una vecchia e storica pubblicità. Oggigiorno, invece, si può trovare rifugio in mezzo alla natura, magari, anche solo per un fine settimana, affittando una casa o andando in un hotel. E c’è chi, una volta in pensione, prova a cambiare vita e lasciarsi tutto alle spalle, andando a comprare una abitazione al mare o in collina. Ecco perché, dopo la crisi, gli annunci immobiliari stanno tornando ad interessare parecchie persone che sono sempre alla ricerca del buon affare. Non solo come investimento monetario, ma anche per il proprio benessere. Come la casa al mare a 45mila euro, vicino alla spiaggia. Magari in una Regione dove la vita costa meno.

Ecco che cosa prevede la vendita di questo chalet che ha un prezzo davvero interessante, di 1.500 euro

Ecco, allora, che questo annuncio, trovato sul sito di Chisone Immobiliare*, in data 19 maggio, potrebbe, magari, fare al caso vostro. Uno chalet in vendita a soli 1.500 euro, infatti, potrebbe interessare più di una persona. Si trova in Borgata Sartetti, a Villar Perosa, località in provincia di Torino, cara ai tifosi della Juventus.

Una borgata soleggiata e panoramica, a soli 4,5 km dal centro. Perfetto, dunque, per chi voglia isolarsi da tutto. Ovviamente, se il prezzo è basso, un motivo c’è. Il rustico, che risale al 1870, è accatastato come civile abitazione ed è di 35 metri quadri. Ideale, dunque, per una persona.

Cosa si trova da fare chi decidesse di comprare il rustico in vendita nella Borgata Sartetti

Il problema è che l’abitazione è completamente da rifare. Ed è anche priva di acqua, scarichi e luce. Insomma, si acquista la proprietà, ma poi si deve mettere mano al portafoglio per renderla nuovamente abitabile.

Al piano terra, l’immobile è composto da due locali e, al primo piano, c’è un altro locale che si raggiunge da una scala esterna. La cosa interessante è che al pianterreno è ancora presente un antico forno per farsi il pane. E c’è anche un giardinetto di 30 metri quadri che completa la proprietà.

Uno chalet in vendita a soli 1.500 euro. Qualcuno potrebbe pensarci e ristrutturarlo come vuole

Prezioso sapere che gli allacci ad acqua e luce sono disponibili a pochi metri dal rustico. Quindi, da quel punto di vista non presenterebbero problemi. Quanto al parcheggio per la macchina, quello della borgata è a 100 mt, con la possibilità di arrivare di fronte alla casa per carico e scarico.

Sul sito si possono vedere le foto dello stato dell’immobile. Chiaramente, chi lo compra sa che poi dovrà metterci totalmente mano. Però, tenendo conto del rientro del 50%, previsto dalla legge, e se non avesse fretta di trasferirsi, potrebbe essere un’occasione. Magari, da rimettere in sesto, piano piano.

(*n.d.r. L’annuncio è riportato dalla nostra testata a titolo meramente informativo. Le specifiche informazioni si possono trovare direttamente nel sito immobiliare da cui l’annuncio è stato tratto. ProiezionidiBorsa non si assume responsabilità circa veridicità e contenuti dell’annuncio.)