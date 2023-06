Ecco tutte le mete low cost dell’estate 2023. Se prenoti qui spendi e ti diverti con pochi euro. Cosa aspetti?

L’inflazione sembra non risparmiare nessuno. Ormai, qualsiasi bene compri, sai già che è aumentato di prezzo. A partire dalle prossime vacanze, che a tante famiglie costeranno un salasso. Eppure, ci sono delle mete, nel mondo, dove si spende relativamente poco in alloggi e cibo. Ecco quali sono le 10 più economiche

Inutile girarci intorno. Per tante famiglie, le prossime vacanze saranno un vero e proprio salasso. Anche se le persone non sempre ci rinunciano, arrivando anche ad attingere ai propri risparmi pur di partire e non essere da meno di altri.

Per fortuna, in giro, ci sono posti dove si può ancora fare delle vacanze relativamente economiche. A dirlo è il Worldwide Holiday Costs Barometer di Post Office. Che ogni anno pubblica una classifica davvero interessante, rivolta ai suoi lettori britannici, ma che vale per tutti. Tenendo conto di quello che, di solito, un turista deve pagare, quando si trova in vacanza. In pratica, prezzi di pasti, bevande e altri beni essenziali, in un paniere di otto elementi. Ed ecco cosa ne è venuto fuori

Dove andare per non spendere un capitale, in vacanza? Ecco le località da scegliere

Da tenerne conto, soprattutto in considerazione di quanto aumenteranno, quest’anno, i costi di certe spiagge, dalle nostre parti. Anche se ci sono località dove poter passare le vacanze, da noi, senza svenarsi e, magari, incontrando Vip come Ilary Blasi. Torniamo al nostro articolo. Quali località europee dovremmo considerare, secondo la classifica stilata?

Sicuramente, il posto principale che dovremmo segnarci sulla agenda è in Bulgaria. Si tratta di Sunny Beach che, considerando il rapporto qualità prezzo, pare sia imbattibile in Europa. Non a caso la considerano la Ibiza dell’Est, ma a prezzi davvero bassi.

Non solo Sunny Beach, ma ecco dove potremmo prenotare per goderci una estate a basso prezzo

Dopo Sunny Beach, ecco tutte le mete low cost dell’estate 2023. Al secondo posto in Europa e quinta nel Mondo troviamo Algarve, in Portogallo. Qui, davvero, anche per andare a viverci da pensionati, il costo della vita è basso. Occasione per visitare anche la famosa grotta di Benagil e per bere il caffè meno caro di tutti.

Terza in Europa e undicesima nel Mondo è Costa del Sol, situata nella parte centrale della Andalusia meridionale. Qui, troverete davvero molte proposte economiche per una località comunque affascinante e che potrete scoprire senza dissanguarvi economicamente.

Ecco tutte le mete low cost dell’estate 2023. L’Italia non è presente nelle prime venti, purtroppo.

Passiamo a Cipro che grazie a Paphos è la quarta località europea vacanziera meno cara. Considerando le sue acque cristalline e le tante spiagge, assolutamente da considerare. Infine, per l’Europa, c’è Corfu che è un’altra località low cost. Tra l’altro, una delle mete preferite dagli italiani.

Considerando, invece, tutto il Mondo, nessuno batte Cape Town, in Sudafrica, che è in assoluto la meta meno cara di tutti i continenti. Davvero un luogo incantevole e, visti i prezzi, assolutamente da considerare. Non da meno è, in Africa, Mombasa, quarta nel Mondo, dietro Marmaris (in Turchia) e Sunny Beach. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.