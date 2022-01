Riuscire a viaggiare in questo periodo di pandemia non è facile. È infatti necessario rispettare molte restrizioni, stare attenti alla situazione epidemiologica e fare i conti anche con delle spese difficili da sostenere. Alcune offerte attualmente disponibili potrebbero, però, alleviare almeno in parte uno di questi problemi. Infatti, sono disponibili biglietti aerei a partire 4,99 euro per chi approfitta di questi interessantissimi sconti proposti da alcune delle compagnie aeree low cost. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Viaggiare senza spendere troppo è ancora possibile se si approfitta di queste interessanti offerte

Sono tantissime le persone che vorrebbero visitare delle mete lontane dall’Italia, ma non tutti riescono, purtroppo, a sostenere i costi legati a queste attività. Proprio per questo motivo, nell’ultimo periodo abbiamo tenuto i nostri lettori aggiornati su possibili sconti o modi alternativi di viaggiare. Ad esempio, abbiamo spiegato perché era possibile approfittare di prezzi imperdibili per viaggiare in tutta Europa se si prenotava entro fine 2021 presso questa compagnia aerea. Allo stesso modo abbiamo presentato un modo alternativo per poter visitare una delle città più belle del Mondo, Parigi. Oggi continueremo su questo filone spiegando come è possibile visitare alcune bellissime mete turistiche risparmiando sul costo dei biglietti aerei.

Biglietti aerei a partire 4,99 euro per chi approfitta di questi interessantissimi sconti proposti da alcune delle compagnie aeree low cost

Iniziamo con una delle compagnie low cost europee più conosciute: Ryanair. Entrando sul website della nota azienda irlandese è, infatti, possibile approfittare di offerte veramente interessanti. Tramite queste sarà possibile visitare molte bellissime città europee e non, a partire da soli 4,99 euro. Prezzi decisamente abbordabili che, facendo attenzione alle restrizioni legate alla presente pandemia, ci possono aiutare a passare un bel fine settimana lontani da casa. Inoltre, le date dei voli prenotati fino al 31 di questo mese dovrebbero poter essere modificate senza costi accessori, secondo quanto riportato dalla stessa compagnia. Meglio affrettarsi però, in quanto alcune offerte potrebbero non essere attive già a partire da domani.

Prezzi interessanti anche per Easyjet, che permette di viaggiare in alcune delle più belle città europee a partire da 15,99 euro. Tra le destinazioni incluse nell’offerta ci sono Berlino e Parigi, mete interessanti da visitare anche durante i mesi freddi. Infine, vogliamo ricordare ai nostri lettori l’importanza di rimanere informati sulle restrizioni e sulle condizioni epidemiologiche che si incontreranno nei Paesi che si vuole visitare. Per farlo, è consigliabile visitare il sito viaggiaresicuri.it.

Approfondimento

Anche se le vacanze natalizie sono ormai passate, gli amanti della neve non dovrebbero perdersi queste mete veramente stupende durante l’inverno