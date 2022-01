Le ferie di fine anno sono ormai finite e sono tantissimi gli italiani che sono tornati al lavoro. Eppure, proprio il primo mese dell’anno presenta delle opportunità per poter passare dei bellissimi fine settimana all’insegna degli sci e delle palle da neve. Proprio per questo motivo, oggi andremo a scoprire alcune località in cui potersi godere al meglio la bellezza della stagione fredda. Infatti, anche se le vacanze natalizie sono ormai passate, gli amanti della neve non dovrebbero perdersi queste mete veramente stupende durante l’inverno. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Delle bellissime località da visitare in inverno ma non solo

Succede a tutti di avere del tempo libero e decidere di dedicarsi ad una attività capace di allontanare lo stress e stoppare la routine quotidiana. Moltissimi decidono così di viaggiare lontano da casa e scoprire posti nuovi e spesso poco conosciuti. Proprio per venire incontro ai bisogni dei nostri lettori, negli ultimi mesi abbiamo presentato delle bellissime mete in cui potersi rilassare in tutta serenità. Ad esempio, abbiamo spiegato perché aria pulita, serenità e niente traffico attendono i visitatori di questi bellissimi borghi immersi nella natura più incontaminata. Abbiamo inoltre presentato questo meraviglioso borgo ricco di storia, arte e cultura, perfetto da visitare per l’Epifania in occasione del primo ponte dell’anno e non solo. Oggi andremo a scoprire alcune bellissime località che gli amanti della neve potranno visitare durante i fine settimana del primo mese dell’anno.

Se si è amanti dell’inverno ma non si vuole per forza passare le giornate a sciare, potrebbe essere una buona idea visitare la Valle d’Aosta. Ad esempio, chi ama la natura potrebbe visitare il Parco Gran Paradiso e stupirsi nel seguire le tracce di stambecchi e camosci sul manto innevato. Per riprendersi dal freddo di questo periodo, ci si potrebbe inoltre riscaldare con un bel piatto della tipica zuppa del parco. Quest’ultima viene preparata con ingredienti ed erbe locali che cambiano a seconda del posto in cui la si consuma. Gli amanti della storia potranno, invece, visitare l’interessante Castello di Fènis, meta particolarmente affascinante sotto la neve.

Allo stesso modo, durante questo inverno potrebbe essere una buona idea visitare un particolare luogo del Friuli-Venezia Giulia, la Carnia. Qui sarà possibile non solo visitare alcuni interessanti centri abitati come Sauris e Pesariis, ma anche esplorare delle bellissime vallate armati di ciaspole. Inoltre, sarà possibile assaggiare alcuni particolari piatti della cucina locale, come i cjarsons.

