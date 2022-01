La parmigiana di melanzane è uno dei piatti più graditi e amati della cucina partenopea e non solo.

Perfetta in tutte le occasioni, come antipasto, come contorno da abbinare con qualsiasi pietanza o perché no anche come piatto unico.

Super profumata, gustosa e comoda, da poter preparare anche il giorno prima.

La parmigiana come tutti sanno viene preparata alternando strati di melanzane rigorosamente fritte, condite con salsa di pomodoro, mozzarella e parmigiano.

Ma come per ogni piatto della tradizione esistono diverse varianti nate per accontentare le più disparate esigenze.

Se si vuole preparare però uno versione più leggera, si possono sostituire le melanzane fritte con melanzane grigliate.

E per chi non ha abbastanza tempo per utilizzare la griglia può addirittura utilizzarle a crudo.

Si proprio così.

Ecco la parmigiana super veloce gustosa e leggera che si prepara semplicemente in questo modo, assemblando tutti gli ingredienti a crudo

Vediamo come

Ingredienti

-3/4 melanzane;

-700g di polpa di pomodoro;

-300g di mozzarella;

-parmigiano grattugiato q.b.;

-olio q.b.;

-sale q.b.;

-qualche fogliolina di basilico;

-1 uovo sbattuto (facoltativo).

Versare la polpa di pomodoro in una ciotola, aggiungere sale, olio e basilico, amalgamare bene(se necessario aggiungere un mezzo bicchiere di acqua).

Lavare e tagliare a fette molto sottili le melanzane.

Prendere un teglia preferibilmente rettangolare, versare sul fondo qualche cucchiaio di polpa di pomodoro.

Aggiungere una fila di melanzane, versare sopra a filo un po’ dell’uovo sbattuto, che servirà per far compattare bene tutti gli strati.

Aggiungere qualche cucchiaio di pomodoro, la mozzarella tagliata a dadini e il parmigiano.

Continuare in questo modo alternando gli strati di melanzane, terminando in ultimo con uno strato di pomodoro ricoperto con una generosa spolverata di parmigiano.

Infornare in forno caldo a 160/170 gradi per 40/50 minuti.

Controllare con una forchetta la cottura ottimale delle melanzane prima di spegnere il forno.

Buonissima leggera e digeribile, da poter fare il bis senza alcun tipo di scrupolo.

Se preparata con un giorno di anticipo il successo sarà garantito.

