Bicarbonato e aceto, due ingredienti molto usati per la pulizia vanno trattati in questo modo per mantenere pulite le finestre scorrevoli

Con l’arrivo del caldo siamo più propensi a tenere aperte le finestre durante la giornata. Quando il sole cala, ci troviamo però a richiuderle a causa del cambiamento di temperatura. Soprattutto per chi ha finestre scorrevoli questo porta un problema di pulizia. Lo sporco si accumula soprattutto nei bordi. Questo tipo di finestra può essere davvero difficile da pulire. Il continuo scorrere, infatti, fa accumulare la sporcizia negli angoli e gli spazi ristretti impediscono una pulizia completa.

C’è però un rimedio che utilizza dei prodotti che abbiamo tutti in casa. Veloce ed efficace, questo metodo è il migliore per questo tipo di finestra. Useremo infatti bicarbonato e aceto, due ingredienti molto usati per la pulizia.

Bicarbonato e aceto

Il bicarbonato e l’aceto sono un mix molto comune per la pulizia della casa. L’aceto bianco è infatti estremamente utile come igienizzante, grazie alle sue proprietà disinfettanti. Utile anche per eliminare gli odori, viene spesso usato come sgrassante. Unito al bicarbonato, crea una reazione chimica che elimina anche le incrostazioni più ostinate. Infatti, l’anidride carbonica rilasciata aiuta lo sporco a staccarsi dalle superfici.

Questa soluzione è un’ottima alternativa ai prodotti chimici. Non solo sono più economici, ma sono anche naturali. Viene utilizzata in cucina, per i pavimenti, ma anche per tessuti. Vediamo come utilizzare bicarbonato e aceto per mantenere pulite le finestre.

Ci servirà solo:

bicarbonato di sodio;

aceto bianco;

1 canovaccio;

1 spazzolino.

Prendiamo il bicarbonato e spargiamolo sui bordi della finestra. Assicuriamoci che qualsiasi angolo sia stato preso in considerazione. Versiamo l’aceto sopra le zone coperte dal bicarbonato. A questo punto, il composto inizierà a bollire. Una reazione naturale che indica il funzionamento della nostra soluzione. Aspettiamo per circa dieci minuti, in modo che faccia effetto. Passato il tempo necessario, spazzoliamo con lo spazzolino da denti sui bordi dove abbiamo messo il composto.

Passate tutte le zone, prendiamo lo straccio e imbeviamolo nell’acqua. Puliamo tutti i bordi della finestra, in modo da togliere i residui. Un ottimo metodo per mantenere pulite le finestre scorrevoli in modo naturale.

In pochi e semplici passati avremo delle finestre invidiabili. Non solo ci richiederà poco tempo, ma ci costerà veramente poco. Infatti tutto ciò che ci serve si trova già all’interno della nostra casa.

