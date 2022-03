Bicarbonato, aceto e limone potrebbero eliminare le macchie dalle unghie se utilizzati insieme a questi oli naturali utili anche per bronchiti e stress

Le micosi delle unghie sono infezioni derivanti da funghi, che devono essere curate con prontezza per evitare che causino danni permanenti diventando dolorose. Con il tempo si possono creare macchie gialle o marroni, l’unghia potrebbe ispessirsi e sgretolarsi causando fastidio. Le unghie dei piedi sono più colpite rispetto a quelle delle mani, perché subiscono maggiori sollecitazioni. L’umido delle scarpe e i traumi derivanti da attività sportive, l’utilizzo di scarpe con il tacco o troppo strette rendono più facile l’attecchimento.

Prevenzione e comportamenti corretti

Le infezioni derivanti da funghi come Candida albincans o da muffe come l’Aspergillus sono in grado di rendere le unghie molto fragili fino a deformarle. Nei casi peggiori possono sollevarsi e staccarsi, provocando molto dolore. L’igiene personale è importante e fare la pedicure, invece di utilizzare il tagliaunghie, per eliminare la pelle potrebbe migliorare la situazione. L’umido è l’elemento che bisogna evitare maggiormente quando il fungo ha già attecchito. Evitare di camminare a piedi nudi su pavimenti pubblici, come piscine e spogliatoi, è invece la maniera migliore per prevenire questo problema. Anche facendo la giusta attenzione, comunque l’infezione potrebbe comparire e a quel punto cercare di nascondere le macchie con uno smalto potrebbe non essere una buona idea.

L’umidità infatti verrebbe intrappolata peggiorando gli effetti del fungo. La micosi potrebbe scomparire spontaneamente oppure potrebbe essere necessario utilizzare un antimicotico. Esistono però anche rimedi naturali, che potrebbero risolvere il problema. Bicarbonato, aceto e limone potrebbero eliminare le macchie senza dover ricorrere ai farmaci. Inoltre esistono anche alcuni oli naturali che, utilizzati insieme a questi prodotti, potrebbero dare ottimi risultati.

Il bicarbonato è il primo rimedio a cui pensiamo quando abbiamo un problema che deve essere risolto attraverso la pulizia e l’azione disinfettante. Anche contro la micosi delle unghie è efficace, ma necessita di tempo. È possibile fare un pediluvio con un cucchiaio di bicarbonato oppure aggiungere l’aceto di mele per ottenere maggiore forza contro un fungo non particolarmente aggressivo. L’aceto di mele può essere utilizzato con l’acqua ossigenata, ma in questo caso è consigliato aggiungere anche 2 cucchiai di alcol al 90% per avere una migliore azione antisettica. Quando utilizziamo il limone, invece, è meglio farlo dopo un pediluvio di sale che pulisce la parte colpita.

Ci sono, poi, due oli naturali che ben si sposano con questi prodotti per avere una resa migliore. L’olio essenziale di lavanda si può abbinare all’aceto e all’acqua ossigenata per le sue proprietà antisettiche e antibiotiche. Solitamente si usa in caso di insonnia dovuta a stress, perché ha proprietà analgesiche. Se invece abbiamo in casa il tree tea oil che solitamente viene utilizzato per calmare la tosse perché ha proprietà mucolitiche, possiamo impiegarlo sia con il bicarbonato che con il limone perché è a tutti gli effetti un antifungino ad ampio spettro.