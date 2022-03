Chissà quanti dei nostri Lettori hanno la curiosa e simpatica abitudine di giocare non solo i numeri del calendario, ma anche i sogni. Ossia l’interpretazione che danno gli esperti e i manuali di un soggetto o un oggetto che si presenta mentre dormiamo. Gli italiani sono un popolo che ama scommettere, anche se va ricordato che la dipendenza da gioco, potrebbe diventare una vera e propria malattia. Pericolosa non solo per il giocatore, ma anche per tutta la famiglia che gli sta intorno. Ma, senza affrontare il tema della ludopatia, vediamo invece in questo articolo le curiosità che riguardano un animaletto simpatico che potrebbe comparirci in sogno. Ecco che sognare questo simpatico roditore, soprattutto secondo gli esperti, ci indicherebbe quale via intraprendere e quali cose positive cogliere.

I possibili significati

Per gli attuali mamma e papà, e le generazioni degli anni ’80, in televisione c’era un simpaticissimo cartone animato giapponese che raccontava la storia di una famiglia di castori. Chuck era il nome del protagonista, che viveva in un bosco assieme alla famiglia e a tutti gli amichetti. Ovviamente munito di dentoni giganteschi, per abbattere gli alberi e costruire le dighe. Sognare un castoro non è cosa comune, ma potrebbe significare secondo gli esperti addirittura un sogno che diventa realtà. Finalmente, dopo anni di sacrifici e speranze, quello che è il simbolo di un animaletto costruttore, porterebbe proprio alla realizzazione di un progetto o di un sogno importanti.

Ecco che sognare questo simpatico ma raro animaletto potrebbe portare successo e denaro a fiumi secondo la cabala e la tradizione

L’ aspetto più pratico del trovarci uno o più castori nel nostro sogno è quello di vedere concretizzata la nostra progettazione. Ricordiamo che questo simpatico roditore è un abile costruttore di dighe, dall’impianto architettonico e ingegneristico non così semplice come potremmo pensare. Purtroppo, a causa della sua pelliccia, anche lui sarebbe a rischio estinzione. Decisamente più complessa ed esaustiva la mitica “smorfia napoletana”, che interpreta con i numeri tutte le caratteristiche del castoro. Ecco allora che per avere un’idea precisa di tutti i numeri che potrebbero legarsi al castoro, conviene andare sui siti specifici. Per quanto ci riguarda invece, ecco che sognarlo potrebbe valere anche più di un oroscopo settimanale positivo.

