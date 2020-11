Il tea tree oil è un olio essenziale proveniente dall’Australia è già in uso presso gli aborigeni. Prodotto a partire dalle foglie di Melaleuca, questo olio ha davvero mille proprietà. Attenzione però a procurarsi solo un prodotto puro da lavorazione biologica, o i suoi benefici potrebbero risentirne.

Rimedio naturale potentissimo, può essere usato sia come antibatterico sia come disinfettante, ma le sue proprietà non terminano certamente qui. Analizziamo quindi assieme i mille vantaggi del tea tree oil che stupiscono, partendo dai più conosciuti fino a quelli più sorprendenti e impensabili.

Rimedi più conosciuti

Una delle applicazioni più conosciute è quella di rimedio contro acne e brufoli. Quest’olio si può infatti applicare per esempio con un cotton fioc sulla zona interessata. Basta davvero una singola goccia per fare subito effetto. Nel caso in cui si voglia ridurre la forza d’azione per no, si può mescolare qualche goccia con un altro olio o anche nella nostra crema viso quotidiana.

Si possono anche aggiungere alcune gocce al nostro shampoo o al balsamo per un effetto antiforfora. Anche creare un a maschera per capelli assieme per esempio a dell’olio di cocco può aiutare a liberarsi del sebo in eccesso.

Rimedi sorprendenti

Tra i mille vantaggi del tea tree oil che stupiscono, certamente c’è quello di rimedio contro il raffreddore. Se soffri di congestione nasale puoi infatti diluire qualche goccia all’acqua bollente usata per fare i suffumigi. In alternativa si può versare qualche goccia su un fazzoletto o sulla federe del cuscino per aiutarci a respirare di notte.

Trattandosi di un antisettico, il tea tree oil è valido anche per pulire i pavimenti. In combinazione con il bicarbonato infatti può essere usato al posto del normale detersivo per la casa, risultando anche ecologico.

Utile anche contro le zanzare, può essere inserito direttamente nel diffusore. Altrimenti una goccia diluita aiuterà a combattere il gonfiore e prurito. Similmente la sua applicazione su ferite ha proprietà cicatrizzanti e serve a prevenire infezioni.

Diluito sempre in acqua, il tea tree oil può diventare anche un collutorio naturale. Infine aggiungendo qualche goccia a dell’olio di mandorle, si potrà ottenere anche un unguento per concedersi un massaggio rilassante e tonificante.