Per realizzare degli antipasti che siano buoni e belli da vedere ci vuole fantasia.

Ingredienti semplici, usati nel modo giusto, possono essere una delizia per gli occhi e per il palato.

Ma, ciò che non bisogna dimenticare è come fare economia portando a tavola degli alimenti che possiamo già avere in casa o, il cui acquisto, non sia un deterrente per il nostro portafoglio.

La ricetta delle irresistibili sfiziosissime ed economiche coppette di pane con cipolle e formaggio

Ingredienti di base:

400 g di pasta di pane (dopo la prima lievitazione);

Ingredienti per il ripieno:

7 cipolle novelle;

50 gr di parmigiano grattugiato;

1 uovo;

1 ciuffo di prezzemolo;

100g di panna fresca;

sale e pepe q.b..

Procedimento

Per realizzare questi semplici antipasti bisogna, innanzitutto, realizzare l’impasto del pane.

Un ottimo suggerimento si trova in questo articolo dedicato al trucco per far lievitare perfettamente l’impasto della pizza e del pane.

In seguito, ungere leggermente una teglia a stampini o, in mancanza, gli stampini in alluminio che solitamente si usano per la cottura dei muffin.

Lavorare la palla di pasta con il matterello sino ad ottenere uno strato sottile. Per ottenere un ottimo risultato lo spessore della pasta deve essere di 3 o 4 mm. Successivamente bisogna ricavare dei dischi con i quali si andranno a foderare gli stampini.

Gustoso ripieno

Per ottenere delle irresistibili sfiziosissime ed economiche coppette di pane con cipolle e formaggio non si possono tralasciare i dettagli e, soprattutto il ripieno.

Una volta tagliate le cipolle, bisogna stufarle in padella aggiungendo un po’ di olio d’ oliva, sale e pepe e lasciarle cucinare per mezz’ora, a fuoco lento.

In un mixer inserire le cipolle precedentemente cotte e il prezzemolo e tritare. Unire, poi, il parmigiano, la panna fresca e l’uovo. Bilanciare il sale e il pepe.

Riempire ogni stampino con il composto tenendo a mente che, durante la cottura, la pasta si gonfierà abbastanza. Bucherellare leggermente il bordo della pasta che rappresenterà il tappo delle coppette e infornare a 180 gradi per circa 25 minuti.

Un altro modo per controllare la cottura consiste nell’osservare attentamente la superficie: quando essa sarà abbastanza dorata le coppette saranno pronte. Possono essere servite calde, fredde o tiepide.

Nel caso in cui gli invitati, all’ultimo minuto non potessero presenziare alla cena, le coppette potranno essere congelate una volta cotte e utilizzate per una prossima cena.