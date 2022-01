Nuovo anno, nuove prospettive, nuovi buoni propositi per ogni segno zodiacale da segnare sul proprio taccuino e da perseguire al meglio. Con il 2021 alle spalle, le stelle ci indicano i buoni propositi che ognuno di noi dovrebbe seguire alla ricerca del benessere e del successo. In questo 2022, dovremo seriamente impegnarci per raggiungere i nostri traguardi. Ovviamente, i buoni propositi variano da segno a segno. Alcuni di noi, per esempio, dovranno avere la forza e il coraggio di osare in amore e sul lavoro per agguantare il traguardo. Altri, invece, dovranno credere più in sé stessi e non cadere nelle trappole che potrà riservare il lungo corso del nuovo anno.

Parola d’ordine: rischiare!

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, il 2022 sarà l’anno ideale per osare in qualunque ambito della nostra vita. Sul lavoro o in amore, dobbiamo avere il coraggio di lanciarci andare senza remore e timori. Sarà soprattutto l’anno giusto per lasciare da parte le sterili polemiche rispetto alle situazioni scomode del passato. Solo così avremo l’opportunità di andare avanti e voltare finalmente pagina.

I nati sotto il segno della Bilancia sono sempre più intraprendenti e vanno incontro ad un anno decisamente dinamico. Nel corso del 2022 dovremo avere il coraggio di agire per conquistare sul campo ciò per cui stiamo lottando in ambito lavorativo e in amore. Tuttavia, dovremo osare ma con intelligenza. Soprattutto sul lavoro, è l’anno ideale per qualche cambiamento importante. Se abbiamo intenzione di lasciare un lavoro che non ci soddisfa, dobbiamo rischiare con intelligenza, scegliendo al meglio tra le possibilità a disposizione.

Benessere economico, amore e successo a valanga per questi 5 segni zodiacali se sapranno osare rispettando i buoni propositi del 2022

I nati sotto il segno del Toro dovranno credere di più nelle loro innate capacità per raggiungere i risultati desiderati. Sul lavoro, in amore e in famiglia, dovremo migliorare la nostra empatia verso il prossimo attraverso l’ascolto attivo. Solo così potremmo comprendere nel migliore dei modi i nostri bisogni e quelli delle persone che ci circondano. Se in amore abbiamo vissuto un periodo difficile, dobbiamo avere la forza di lasciarci tutto alle spalle attraverso il perdono.

Vento in poppa

Al Leone toccherà il difficile compito di esprimere finalmente i propri pensieri senza alcun timore. È arrivato il fatidico momento di non preoccuparci troppo dei giudizi altrui. In amore o sul lavoro, prima di imbarcarci su strade ignote, dovremo valutarle al meglio tentando di non farci prendere dall’impulsività.

Sorride il conto in banca del Capricorno durante la prima parte dell’anno. In questa fase dobbiamo continuare a sfruttare il vento a nostro favore. Il 2022 è l’anno giusto per mostrare una maggiore apertura al dialogo e al confronto, soprattutto sul lavoro. In amore dobbiamo osare qualcosa in più. In ambito lavorativo e in coppia non dobbiamo, però, dimenticare che l’unione fa la forza.

Dunque, un carico di benessere economico, amore e successo a valanga per questi 5 segni zodiacali se sapranno osare rispettando i buoni propositi del 2022.

