Anno nuovo significa nuovi propositi per tutti i segni zodiacali. Infatti l’oroscopo, grazie ai costanti transiti di stelle e pianeti, è in continua evoluzione. Ovviamente, tutti speriamo in un 2022 di rinascita. Per alcuni di noi, effettivamente, le previsioni vanno in questo senso: dalla crescita in ambito lavorativo agli amori inaspettati all’orizzonte. Per alcuni segni zodiacali le grandi soddisfazioni sono arrivate già in questa fine di dicembre. Certamente sarà un 2022 incredibilmente ricco di amore e coincidenze fortunate per 3 segni zodiacali dell’oroscopo. In amore, come nella maggior parte degli ambiti della vita, è l’ascendente a guidarci verso novità interessanti.

Quadro completo

Quando parliamo di astrologia, magari qualcuno può porci la fatidica domanda:

Ma tu di che ascendente sei?

Per avere un quadro completo di una persona rispetto ai suoi modi di fare, è necessario scoprire il suo ascendente. Difatti, secondo l’astrologia l’ascendente influenza e modifica le caratteristiche principali di ognuno di noi. Ecco perché in base al nostro ascendente, l’oroscopo ci riserva interessanti sorprese.

Amore inaspettato e fiamme di passione travolgeranno questi segni zodiacali nel 2022 grazie al loro ascendente

Il 2022 sarà un anno di grandi progetti per il Toro. In Amore cominceremo seriamente a mettere le basi per qualcosa di concreto.

Se siamo Toro ascendente Ariete, sarà per noi un anno ricco di entusiasmo in amore. Se abbiamo già una persona accanto, ci verrà voglia di aumentare la passione magari con un importante cambiamento. Nel caso contrario, andremo a caccia dell’amore ideale, una relazione capace di mettere in discussione le nostre certezze. Anno decisivo anche per l’ascendente Vergine, dovremo continuare a cercare con insistenza l’amore passionale. Ci attende un anno in cui saremo pronti a lasciarci andare e finalmente a vivere nuove emozioni. Le stelle del 2022 portano buone nuove in amore anche per l’ascendente Acquario. All’orizzonte è in arrivo un nuovo amore o un’intesa in costante miglioramento.

Fascino

Per i Gemelli sarà un inizio 2022 non proprio sotto i migliori auspici. Ma avremo modo di riprenderci nel corso dell’anno, l’importante è che riusciamo a superare le nostre insicurezze.

Tuttavia, il fascino dei Gemelli ascendente Capricorno ci permetterà di portare a termine conquiste importanti. A cominciare già da gennaio, dove avremo qualche possibilità spinti dal fuoco della passione. Piacevoli sorprese per l’ascendente Cancro, emozioni nuove in primavera e una calorosa ventata di complicità. È l’anno giusto per l’ascendente Bilancia, finalmente riusciremo a coronare il nostro sogno d’amore, soprattutto in estate, quando dovremo metterci in gioco con fiducia.

Sorprese

Anno decisamente ricco di emozioni anche per lo Scorpione. Amore, passione ed erotismo guideranno lo Scorpione ascendente Scorpione. Ci attendono grandi sorprese sia se viviamo un rapporto di coppia sia se siamo alla ricerca del grande amore. Amore inaspettato anche per l’ascendente Capricorno. Potrebbe essere un amico o un’amica a far breccia con discrezionalità nel nostro cuore. Fuoco di passione per l’ascendente Vergine. Potrebbe crescere l’intesa con il nostro partner così da raggiungere una meravigliosa e inattesa sintonia.

Dunque, amore inaspettato e fiamme di passione travolgeranno questi segni zodiacali nel 2022 grazie al loro ascendente.

