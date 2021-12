Soldi come se piovesse nel nuovo anno per questi 3 segni zodiacali grazie al loro fortunato ascendente

Le anticipazioni dell’oroscopo, che riguardano il conto in banca e le possibilità di arricchirci o meno nel prossimo anno, sono sempre le più attese. Stiamo con il fiato sospeso tra fortuna, denaro, soddisfazioni lavorative e progetti a breve o a lungo termine che speriamo vadano in porto. Pertanto, siamo tutti curiosi di capire cosa ci riserva il futuro. Le stelle, in particolare, ma anche gli ascendenti dei nostri segni zodiacali ci aiutano a capire le previsioni per il nuovo anno. Abbiamo già visto come amore inaspettato e fiamme di passione travolgeranno questi segni zodiacali nel 2022 grazie al loro ascendente. Personalità, affinità, pregi e difetti, ognuno di noi ha un proprio ascendente che regola queste caratteristiche e attraverso cui ci differenziamo dagli altri.

Dunque, che ci crediamo o meno, ogni segno zodiacale in base al proprio ascendente si comporta in un certo modo piuttosto che in un altro. In base all’ascendente possiamo capire cosa ci attende nel prossimo anno in termini di fortuna e denaro.

Gennaio come trampolino di lancio per progetti futuri per l’Acquario. Se abbiamo l’ascendente in Toro, l’anno nuovo ci riserverà tante piacevoli sorprese: faremo il possibile per raggiungere i traguardi lavorativi sperati. Anno fortunato anche per l’ascendente Acquario, la primavera porterà con sé una ventata di novità interessanti soprattutto negli affari. L’autunno sorriderà anche agli Acquario ascendente Pesci, alla ricerca costante di frizzanti novità.

Valorizzare i progetti

Grosse novità in arrivo per l’Ariete, in un anno in cui riusciremo finalmente a coronare i nostri obiettivi lavorativi e a valorizzare i nostri progetti. In particolare, se abbiamo l’ascendente in Vergine, potremmo ricevere una somma inattesa di denaro necessaria a risolvere qualche problematica persistente. Il 2022 potrebbe essere un anno concreto e colmo di soldi in arrivo anche per l’ascendente Acquario. I traguardi materiali ed economici rappresenteranno un importante fattore di crescita. In primo piano la carriera con nuove interessanti soddisfazioni lavorative per l’Ariete ascendente Cancro. Con pazienza e calma riusciremo a raccogliere ciò che abbiamo seminato negli ultimi mesi.

Eccitanti novità

Il successo chiama, il Capricorno risponde. Sarà un anno decisamente positivo per i nati sotto questo segno. Nello specifico, se il nostro ascendente è il Toro, andiamo incontro a eccitanti sorprese per quel che riguarda la nostra carriera lavorativa. Magari potrebbe esserci all’orizzonte un’interessante promozione sul lavoro. Nei primi mesi dell’anno, potremmo mettere a segno un grosso colpo finanziario se il nostro ascendente è il Sagittario. Una bella novità questa che farà certamente piacere al nostro conto in banca. Soldi all’orizzonte se abbiamo l’ascendente in Acquario. Ma dovremmo fare comunque attenzione poiché all’aumentare delle entrate potrebbero aumentare le uscite.

Dunque, soldi come se piovesse nel nuovo anno per questi 3 segni zodiacali grazie al loro fortunato ascendente.

