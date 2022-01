Le feste natalizie sono ormai passate, tra un albero da smontare e un presepe da riporre sarà bene concentrarsi anche sulla cucina.

Chi ha invitato parenti ed amici a casa, infatti, si sarà cimentato in preparazioni e ricette di ogni tipo. Questo, sicuramente, avrà comportato anche l’accumulo di grasso, residui di olio e unto sui fornelli, specialmente su spartifiamma e piattelli.

Si tratta di elementi fondamentali del piano cottura necessari per assicurare una distribuzione ottimale del calore.

Attenzione e costanza nella pulizia sono alla base della manutenzione di questa tipologia di cucina. Non ci si dovrà concentrare solo sul piano in acciaio ma anche sullo spartifiamma e sui piattelli.

Oltre al piano cottura, però, sarà bene procedere anche sulla pulizia del forno per mantenerlo sempre splendente.

Ma tornando al piano cottura si andrà a vedere come mantenerlo in ordine anche utilizzando prodotti naturali. Infatti anche i prodotti naturali possono essere utili per pulire questa parte della casa senza utilizzare detergenti.

Per pulire e far brillare piano cottura e piattelli della cucina a gas oltre al bicarbonato proviamo questi trucchi

Innazitutto prendere una bacinella e riempirla di acqua calda in cui dovranno essere aggiunti tre prodotti. L’immancabile bicarbonato insieme a sapone e aceto formeranno una miscela che aiuterà a sgrassare i piattelli.

Prendere i piattelli e metterli in acqua per almeno cinque minuti, le incrostazioni si ammorbidiranno e diventeranno più semplici da pulire.

Con una spugnetta o un panno in microfibra procedere con la rimozione dei residui di grasso o di unto.

In alternativa si potrà utilizzare del detergente specifico da lasciare agire sui piattelli prima di passare il panno o la spugna. Se le incrostazioni sono troppo ostinate meglio provare a ripetere l’operazione o a mettere a mollo i piattelli.

Anche il semplice ed economico aceto che tutti abbiamo in casa piò venirci in aiuto in questa situazione.

Perfetto per pulire i piattelli e gli spargifiamma senza utilizzare detergenti chimici. In un pentolino mettere a scaldare circa mezzo litro di acqua con un litro di aceto. A questo punto portare ad ebollizione l’acqua e mettere i piattelli a mollo per un quarto d’ora.

Il grasso e l’unto dovrebbero venire via agevolmente, in caso contrario ripetere l’operazione. Quindi, per pulire e far brillare piano cottura e piattelli della cucina a gas oltre al bicarbonato proviamo questi trucchi.