La settimana della moda milanese si è conclusa. Un grande ritorno in presenza dopo quasi due anni di sfilate digitali. Una settimana della moda però anche complessa, visto che a chilometri dalla città meneghina c’è una guerra in atto. Ora tocca a Parigi con la sua settimana della moda francese e poi il cerchio si conclude.

A Milano tanti gli show tra cui quello di Prada, Versace, Palm Angels, Dolce&Gabbana e Giorgio Armani, il quale ha deciso di sfilare senza musica per rispetto all’Ucraina.

Al momento stanno sfilando le future collezione autunno inverno 2022/2023. Ma come sempre non si tratta solo di capi o accessori, ma anche di tendenze trucco. Questo perché i grandi make up artist e hair stylist decidono quelle che sono le tendenze trucco e capelli per la prossima stagione. E di tendenze ne abbiamo viste molte. Una tra tutte quella del trucco minimal. E quindi si lasciano da parte rossetti rossi, colori pop e mega acconciature per lasciare spazio alla naturalezza del volto, che diventa protagonista.

Ecco il trucco viso e occhi che spopolerà visto alla settimana della moda di Milano

Se l’abbigliamento sta prendendo una strada, il mondo del make up ne sta intraprendendo un’altra. E così da Prada sfila il minimalismo. Il trucco alla sfilata era molto leggero, quasi impercettibile. Ma ovviamente c’era. La carnagione delle modelle era luminosa ma naturale. Un viso quindi perfetto, omogeneo e luminosissimo.

A rendere tridimensionale il volto un po’ di rosa caldo come blush sulle guance, dell’illuminante sulla parte alta degli zigomi, sul naso e sull’arco di Cupido tra naso e labbra. Un effetto dunque minimal e naturale, ma assolutamente bright.

Anche gli occhi seguono la stessa strada, ovvero quella del minimalismo e della brillantezza. Infatti le palpebre presentano delle pennellate leggerissime di ombretto, che vai dai toni del grigio a quelli del bronzo. Sulle labbra mettiamo del burro di cacao per idratarle o comunque un rossetto carne leggerissimo, quasi invisibile.

Il make up, dunque, per la prossima stagione sarà molto leggero, a tratti invisibile. Un trucco che dà risalto al viso naturale, alla bellezza senza sovrastrutture. Possiamo provare questo make up già durante l’estate. Potrebbe risultare molto comodo soprattutto durante le ore più calde. Ricordiamoci, però, sempre di stendere sul viso la crema solare. E allora ecco il trucco viso e occhi che spopolerà il prossimo autunno, ma che vedremo già in primavera.

