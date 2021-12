Penelope Cruz la conoscono e la apprezzano davvero tutti. Infatti, tanto gli uomini quanto le donne le riconoscono un grandissimo fascino e la bravura nel suo lavoro di attrice. Il capolavoro di Vicky Cristina Barcelona l’ha coronata a star indiscussa del cinema e del fascino femminile.

Penelope è una donna molto professionale, umana e naturale. Infatti, nella sua recente apparizione al MoMA di New York si è guadagnata addirittura 9 minuti di applausi ininterrotti. Felicemente sposata con Javier Bardem, ha 47 anni e due splendidi figli.

Ciò che, però vogliamo sottolineare noi di ProiezionidiBorsa è il suo taglio di capelli. Estremamente semplice e naturale, sembra proprio essere perfetto per quelle donne che, sulla soglia dei 50 anni, vogliono ancora mostrare il loro lato giovane. Infatti, saremo bellissime anche a 50 anni come Penelope Cruz grazie a questo taglio di capelli sbarazzino. Scoriamo, dunque, di che si tratta.

L’acconciatura della star

Penelope Cruz si è presentata a New York con una frangetta cosiddetta “anti age”. Non molto lunga, ma non sarebbe corretto nemmeno definirla corta.

Inoltre, a parte la frangia, ci dobbiamo anche ricordare che sulla nuca sarebbe opportuno raccogliere, come ha fatto lei al MoMA, i capelli in un voluminoso chignon. Certo, le puriste dell’ordine diranno che un’acconciatura del genere rischia di lasciare qualche ciuffo svolazzare disordinato sulle guance. Al contrario, sarà proprio quel ciuffo lasciato volutamente un po’ disordinato a dare carattere al nostro taglio.

Bellissime anche a 50 anni come Penelope Cruz grazie a questo taglio di capelli sbarazzino

Questo taglio è essenzialmente un ibrido. Troviamo degli elementi della tradizione, come la scelta di mantenere i capelli non troppo lunghi una volta che abbiamo superato i 45 anni.

Anche la volontà di coprire la nuca con lo chignon è classica, mentre lasciare libero qualche ciuffo fa pensare alle studentesse universitarie. Rivivere quei momenti di spensieratezza e felicità è anche possibile se riusciamo a rivedere nella nostra acconciatura un momento sereno della nostra vita.

Certo, gli esperti ricordano che la frangia ha delle necessita per cadere bene. infatti, i visi dovrebbero essere caratterizzati da lineamenti minuti e non spigolosi. Tra l’alto, se scegliamo la frangia in questo modo non abbondiamo con il trucco, sfaserebbe tutto.

