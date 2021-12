Tra pochi giorni il nuovo anno entrerà nelle vite di tutti noi e ci metteremo alle spalle altri 12 mesi. Tutti dal 1° gennaio saremo più vecchi di un anno. Con il passare dell’età il decadimento dell’organismo è inevitabile. Questo si fa più sentire a partire dai 40 anni. Anche il cervello con l’avanzare dell’età soffrirà di inevitabile invecchiamento. Per mantenere in forma il nostro fisico ci affidiamo alla palestra, magari all’estetica, sicuramente a sane abitudini di vita. Ma come mantenere il più giovane possibile e in funzione il nostro cervello? La demenza è terribile e non occorre attendere l’Alzheimer per mettere in atto delle misure di prevenzione.

Non aspettiamo l’Alzheimer, potremmo provare a contrastare la demenza e l’invecchiamento del cervello in questo modo

Per mantenere il cervello giovane occorre iniziare fin da giovane a mettere in atto una serie di misure preventive. Non dobbiamo attendere i primi segnali di invecchiamento cerebrale, come diminuzione della memoria o scarsa capacità di concentrazione, per tentare di combattere queste patologie. Meglio intervenire molto prima mettendo in atto una serie di misure di prevenzione. Chi vuole mantenere le facoltà cerebrali in perfetta efficienza dovrebbe acquisire delle sane abitudini, che daranno molti benefici nell’avanzare dell’età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questi comportamenti sono semplicissimi da mettere in atto e nel tempo diventeranno anche naturali. Tenere la mente sempre allenata è il primo consiglio che ci danno i medici di Humanitas Neuro Center. Chi vuole mantenere la crescita cerebrale deve svolgere nuovi compiti stimolanti, al di fuori delle normali attività quotidiane e di routine. Dovrebbero essere attività creative, che possono andare dai giochi enigmistici, all’hobby della cucina o del giardinaggio. Per esempio a Natale ecco cosa comprare per aiutare il cervello ad aumentare memoria, concentrazione e capacità mentali.

Una dieta equilibrata è un’abitudine fondamentale per mantenere il cervello sempre in forma. Una dieta equilibrata si compone quotidianamente di alimenti che contengono sostanze neuroprotettive, come noci e semi di zucca ricchi di omega 3 e 6. I cereali sono un altro alimento che chiunque dovrebbe consumare ogni giorno, insieme a verdura a foglia larga, ricche di vitamina C. La scienza ci dice che questi sono i 6 migliori cibi per il cervello che aumentano felicità e serenità e che potrebbero combattere ansia e depressione. Per i ricercatori del Rush University Medical Center di Chicago, la Dieta Mind potrebbe ridurre le probabilità di sviluppare Alzheimer.

I grandi nemici

Gli alcolici sono un grande nemico del cervello, così come il fumo. I medici consigliano di non abusare nel consumo di alcol e di eliminare totalmente il fumo che favorirebbe le malattie neurodegenerative. Anche un buon sonno aiuterebbe a mantenere il cervello in forma. Per vincere l’insonnia meglio non cenare troppo tardi e fare pasti più leggeri e via lo smartphone prima di coricarsi.

L’udito ha un ruolo importantissimo per la salute delle nostre capacità cerebrali. Secondo alcuni studi chi ha problemi di udito avrebbe un maggiore rischio fino al 40% di deterioramento precoce delle facoltà cerebrali. Quindi meglio proteggere le orecchie da continui rumori elevati ed ascoltare la musica ad un volume medio, comunque non superiore ai 40 decibel.

Anche l’attività fisica gioca un ruolo importante per combattere l’invecchiamento del cervello. Per esempio la scienza ci dice che questa particolare disciplina invernale è una grandissima alleata di cuore e cervello. Perciò, non aspettiamo l’Alzheimer, potremmo provare a contrastare la demenza e l’invecchiamento del cervello in questo modo.