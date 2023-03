La classifica delle 5 uova di Pasqua più economiche che si trovano nei supermercati italiani

Si avvicina a grandi passi anche la Pasqua. Dopo essere entrati ufficialmente in primavera con l’equinozio del 20 marzo, il prossimo traguardo è la festa più importante della cristianità. Quella da passare “con chi vuoi”, come da famoso proverbio, ma che spesso ci porta a ritrovarci sempre in famiglia. Per festeggiarla al meglio, soprattutto quando ci sono i bambini, diventa immancabile l’uovo di cioccolato. Vediamo insieme la classifica dei più economici presenti nei supermercati italiani.

Un’antica tradizione che risale ai tempi dei Persiani. Le uova sono state sempre simbolo di fertilità e nascita. Scambiarsele è sempre stato considerato un gesto beneaugurante. Dopo la morte e resurrezione di Gesù Cristo, questa usanza pagana è entrata anche nel mondo cristiano ed è rimasta sino a oggi. Con l’arrivo del cioccolato, dopo la scoperta dell’America, si decise di unire i due prodotti. Da qui, la nascita delle uova di Pasqua, che viene solitamente identificata con la fine del Settecento, in Francia. Quando Luigi XVI incaricò David Chaillou, grande maître chocolatier di Parigi, di sostituire l’oro con il cioccolato per i suoi doni pasquali.

Poi arrivarono le sorprese e tutto quello che oggi possiamo notare nei supermercati. Ovvero una grande quantità di uova, con marchi differenti e tipologie di cioccolato diverse, dal fondente al latte, fino al bianco.

La top 5 delle meno costose d’Italia

Un uovo da 250 grammi può costare anche 50 euro. A seconda della qualità del cioccolato, oltre che del marchio che lo produce e del valore della sorpresa che troviamo all’interno. Tuttavia, per fortuna, ce la si può cavare con molto meno, anche scendendo abbondantemente sotto i 15 euro.

Per esempio, si possono spendere 12 euro comprando quelli classici della Kinder da 150 grammi. Uno dei preferiti dai bambini per la bontà del cioccolato, unito alla varietà delle sorprese. Certo, magari a Pasqua si preferisce optare per qualcosa di diverso, visto che questa marca, con i suoi ovetti, è presente ovunque per 365 giorni all’anno.

La classifica delle 5 uova di Pasqua più economiche

A 10 euro possiamo trovare l’uovo fondente con nocciole della Ferrero Rocher, da 212 grammi. Per gli amanti del celebre cioccolatino, un acquisto imperdibile. Con meno di 10 euro le bambine possono sognare con i Dolci Preziosi e la linea Clio Make Up. Finissimo cioccolato al latte all’interno del quale trovare esclusivi accessori beauty selezionati dalla più grande community italiana della bellezza. Insomma, il social non manca mai, con, però, un occhio di riguardo ai meno fortunati. Infatti, parte dei proventi andranno alla Fondazione Operation Smile Italia per le cure alle malformazioni del volto.

Anche Fedez ha deciso di produrre uova di Pasqua. Progettate interamente dal cantante, dal packaging alle sorprese, hanno un costo piuttosto contenuto. Quelle da 180 grammi, infatti, hanno un valore di 8 euro, parte dei quali andranno in beneficenza.

Con 7 euro si potranno acquistare le Uova Uno di Melegatti. Anche queste prodotte con finissimo cioccolato al latte, si chiamano così perché come sorpresa si potranno trovare le carte per giocare al celebre gioco, Uno appunto. Carrefour, però, supera tutti proponendo le sue uova al cioccolato al latte con sorpresa giocattolo a 2,50 euro, fino al 27 marzo. Bisogna affrettarsi dunque, per non trovare gli scaffali vuoti causa esaurimento scorte. Ecco, dunque, la classifica delle 5 uova di Pasqua più economiche che possiamo acquistare nei diversi supermercati italiani, senza spendere cifre superiori a 10 euro.