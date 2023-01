Costano meno di 40.000 euro queste case a un passo dal mare in una delle Regioni più belle in Italia

Acquistare una casa al mare è un po’ il sogno di tutti. Ma molti rinunciano perché i prezzi sono proibitivi. Per fortuna non è sempre così. In alcune località a un passo dal mare, in una delle più belle Regioni d’Italia e del Mondo, si possono acquistare case con meno di 40.000 euro. Ecco dove scovare queste abitazioni.

Per molti la casa al mare è un sogno nel cassetto che rimane per sempre chiuso. I costi proibitivi del mercato immobiliare in Italia sconsigliano molti di tentare di realizzare questo sogno. È un peccato perché non è impresa impossibile trovare una casa al mare anche con meno di 40.000 euro. Ovviamente difficilmente si troverà un appartamento a queste cifre in Costa Smeralda, oppure a Forte dei Marmi. Ma rimanendo in Toscana tra le offerte del mercato, si trovano molte case in località a pochi passi dal mare a costi davvero incredibili.

Costano meno di 40.000 euro queste case in Toscana a due passi dal mare

Facciamo qualche esempio. Il territorio a ridosso della costa toscana è ricco di paesi situati a pochi km dal mare e dove si possono trovare piccoli appartamenti anche per meno di 40.000 euro. Per esempio a Gavorrano è possibile acquistare un trilocale con 40.000 euro. Sempre a Gavorrano troviamo in vendita un bilocale di circa 50 metri quadrati, che costa circa 35.000 euro. Nel centro storico è in offerta un quadrilocale con vista panoramica verso il mare a soli 30.000 euro.

Per una soluzione vicinissima al mare, a Collesalvetti, Comune di Livorno, un 2 locali di 40 metri quadri ha un prezzo di 35.000 euro. Sempre a Livorno, a due passi dal mare, si può comprare un appartamento di 2 locali di 30 metri quadri a 28.000 euro.

Per chi preferisce invece una soluzione immersa nel verde, nella meravigliosa campagna di Tirli, a pochi minuti dalla celebre Punta Ala, trova un’ottima soluzione. Qui si può acquistare un trilocale di 50 metri quadri a 40.000 euro.

Perché queste case costano così poco

Questi sono solo alcuni esempi. A volte queste case non sono in perfetto stato, quindi hanno bisogno di qualche piccola ristrutturazione, magari è necessario rifare il bagno. Inoltre non sono proprio sulla spiaggia, ma a qualche km, anche se spesso immerse nel verde. Questo permette a chi cerca il vero relax di alternare giornate al mare, non sempre rilassanti, a giorni immersi nella meravigliosa natura della Toscana.

Inoltre si può utilizzare un mutuo per comprare anche case che costano meno di 40.000 euro. Nonostante i tassi siano aumentati, scegliendo il mutuo giusto si possono fare degli ottimi affari.

Non è sempre vero che le case costano tanto in Italia. L’acquisto di un appartamento richiede tempo e una strategia per individuare la soluzione più adatta alle nostre esigenze e alle nostre tasche. Con un po’ di pazienza anche chi cerca una prima casa a basso costo può fare dei buoni affari. Basta cercare e le offerte ad un ottimo prezzo si trovano, anche a partire da 10.000 euro.