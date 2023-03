Il disturbo che affligge Fiorello e che pochi conoscono: non lo lascia vivere tranquillo

Classe 1960 è attualmente considerato lo showman più bravo e famoso d’Italia. Tutto ciò che tocca si trasforma in oro e Amadeus lo vuole vicino a Sanremo non solo come talismano. Scopriamo cosa succede all’alba in via Asiago a Roma, e quale sia il disturbo che affligge Fiorello e che pochi conoscono.

Comico, cabarettista, imitatore, cantante, si fa prima a elencare cosa non è Fiorello, artista amato dal pubblico e premiato da talento e fortuna. Conducendo Viva Sanremo! per meno di 20 minuti all’1:40 di notte ha fatto il 60% di share con più di 2 milioni di spettatori. Come dire che sarebbe in grado di resuscitare qualunque show in difficoltà. Ma lui il suo show lo fa tutte le mattine, il programma Viva Rai 2 ha raggiunto il 18% di share grazie alle sue battute e agli ospiti che giungono sempre numerosi.

Fiorello va in onda alle 7:15 del mattino ed è visibile oltre che su Rai 2 anche su Rai Play. Lui arriva molto presto al mattino quando la glass box installata fuori dagli studi di Radio Rai non è ancora pronta. E il bar in cui fare colazione è chiuso. Ma il proprietario conosce gli orari dello showman e lo raggiunge poco dopo insieme al pubblico che sosta durante lo spettacolo. Secondo quanto si vede nelle immagini che girano sui social, Fiorello offre il caffè a tutti e qualcuno ammette che lo farebbe ogni santo giorno.

Cuore d’oro

Fiorello offre caffè ai fan, ma come fa a reggere questi ritmi? Soffrirebbe da anni di un disturbo che influenza la sua vita quotidiana e i rapporti con i suoi famigliari. Spesso ha scherzato raccontando che in piena notte si alza con la lucetta del cellulare accesa, tenendo il cellulare in bocca per illuminare le stanze e per avere le mani libere e vestirsi.

Sarebbe l’insonnia il disturbo che non lo lascia vivere tranquillo, un problema conosciuto da milioni di italiani. Dice di addormentarsi subito alla sera ma di svegliarsi alle 4:30 del mattino. E quando non lavora non ha niente da fare fino all’ora di pranzo. Internet e le ricerche per nuovi format sempre innovativi lo terrebbero impegnato. Da qui l’idea di avere uno show molto presto che assecondi i suoi folli orari. E i vip lo seguono, infatti non solo vanno quando invitati ma spesso fanno delle sorprese. Come successo in passato con Nek e Renga. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Il programma avrebbe creato qualche problema che ha fatto scoppiare la polemica sui giornali e su internet.

Il disturbo che affligge Fiorello e che pochi conoscono

Lui non riesce a dormire ma a quanto pare neanche chi abita nel quartiere in cui si svolge lo show. A Prati, storica parte della città in cui vive la società bene romana, la presenza di Fiore sta creando tensioni. Il programma disturberebbe e molti gli hanno urlato di spostarsi altrove. Le vie interessate sono poche ma in rivolta. Dalle 6:30 in poi la tranquillità finirebbe, proprio con l’arrivo dell’artista.

Con tanti centri di produzione della Rai, la gente non capisce perché sia stata scelta questa modalità di trasmissione. Si toglie il sonno a chi vive e abita la zona e magari deve dormire dopo un pesante turno di lavoro. L’ironia potrebbe sprecarsi, Fiorello risponde con le canzoni. Quindi può capitare che le persone si affaccino e si trovino Raf che canta sotto la finestra. I veri fan non fanno una piega, con tutte le cose che a Roma possono essere considerate moleste questa è la meno grave. Almeno ci si diverte.