Una particolare situazione accompagnerà alcuni giorni della fine di luglio. A essere protagonisti saranno i segni di terra, cioè quelli considerati più stabili, che dimostrano maggiore concretezza negli affari e che spesso hanno problemi con le persone che amano. I segni di terra, infatti, sono possessivi e quando danno dei giudizi sono perentori e materialisti. La ricerca dell’equilibrio è continua ma spesso in questo campo riportano fallimenti.

La cosa incredibile è che, nonostante queste debolezze e questi alti e bassi nella sfera personale, quella lavorativa e degli affari raramente ne risente. Una sorta di miracolo per questi segni molto reattivi.

Fine luglio sarà particolare per via dell’ingresso di Mercurio nel segno del Leone, che darà a tantissime persone sicurezza e ottimismo. I segni di terra non ne hanno bisogno, eppure Mercurio agirà su di loro facendo uscire fuori la parte più bella.

Accumulare risorse

La fortuna è in mano a 3 segni che vivranno un periodo solare in cui l’intelligenza brillerà più che nei restanti giorni d’estate. Uno di questi è naturalmente il Toro, segno di terra legato al possesso, alla forza e alle risorse. Ma come spesso capita, denaro e affetti vanno insieme e allora chi è nato sotto questo segno dovrà stare attento. È necessario misurare le parole e non far nascere fraintendimenti. Se non teniamo la famiglia unita e dalla nostra parte, potremmo avere distrazioni pericolose. Se saremo supportati dalla famiglia, otterremo i successi che meritiamo.

Mercurio porterà stabilità al segno della Vergine che vivrà in seguito momenti di alti e bassi. Questo segno arriva da un periodo di grandi sforzi e a fine mese raccoglierà quanto prodotto per poter stare tranquillo più avanti. Per realizzare questo passaggio, che aspettiamo da tempo, non possiamo isolarci.

La fortuna è in mano a 3 segni che conteranno le banconote a fine luglio

Dovrà fare squadra il segno della Vergine, anche se non è nella sua natura. Con le persone giuste, l’ultima settimana di luglio potrà essere veramente proficua e dopo un ultimo sforzo potremmo goderci le vacanze tanto agognate. Con il denaro che entrerà in cassa potremmo scegliere posti speciali da condividere con la persona amata. Impariamo a convivere con le persone.

L’ultimo segno di terra, cioè Capricorno, sarà quello a cui Mercurio darà di più. La pausa è lontana, il mese di agosto propone ancora battaglie che metteranno in evidenza punti deboli. Mercurio aiuterà a risolvere questioni intrigate, le caratteristiche combattive del segno usciranno fuori al momento opportuno. Giove aiuterà nel mese di agosto. Tutto ciò che Mercurio ci donerà nell’ultima settimana di luglio sarà fieno in cascina per periodi difficili. Alla fine di queste battaglie il nostro conto in banca sorriderà.

