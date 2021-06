Fra tutte le preoccupazioni per le vacanze rientra anche il lato estetico. Il mito della prova costume e della forma smagliante sono spesso irraggiungibili e le varie chiusure non hanno aiutato di certo. Un anno particolare richiede soluzioni che lo sono altrettanto. Facciamoci furbi, battiamo tutti sul tempo e mostriamo la nostra vera forma smagliante in vacanza mangiando questo alimento dagli incredibili nutrienti. Così comune e semplice che ne rimarremo sorpresi.

Probabilmente conosciamo già le importanti proprietà che questo alimento ha per il nostro organismo, ma il loro effetto non è noto a tutti. Le uova sono la nostra soluzione da integrare nella dieta per mostrare la vera forma smagliante per la vacanza. La loro forza è nei nutrienti, bilanciati al punto da essere perfette per le diete mirate a perdere peso.

Sono, poi, fra gli alimenti più sazianti insieme ai kiwi, come abbiamo visto in questo articolo sui rimedi efficaci per dormire. Ciò diminuisce la probabilità di avere fame fra i pasti, evitando così spuntini calorici. Ecco i nutrienti che salveranno la nostra forma in vacanza.

Hanno un alto contenuto di proteine

L’elevato apporto di proteine rinforza i muscoli, portando ad un consumo sempre maggiore di calorie. È proprio questa proprietà che permette a chi se ne ciba di sentire meno la fame per lunghi periodi. Essendo semplici da cucinare e facili da abbinare le uova rientrano fra i pasti veloci d’eccellenza, anche in vacanza.

Pochi carboidrati ed altrettante calorie

Nelle diete per perdere peso fra i maggiori nutrienti a cui si fa attenzione vi sono calorie e carboidrati. Fortunatamente, le uova contengono entrambi in piccole quantità. Ancora un motivo in più del perché questo alimento è fra gli ideali da scegliere per mostrare una forma smagliante in vacanza. Per chi è alla ricerca di altri cibi per rimanere in forma consigliamo questo articolo, specialmente per gli over 50.