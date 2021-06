Prendere sonno alle volte è decisamente difficile. Tanti i fattori che incorrono in questo problema, più dei quali derivano da abitudini sbagliate che spesso assumiamo. Sono complici, poi, lo stress, le varie ansie per la giornata seguente ed una errata alimentazione. Una causa possibile che però ignoriamo potrebbe essere la mancanza di un nutriente particolare. Ecco perché mangiare 2 kiwi in questi orari è la chiave impensabile di tantissime persone per dormire sonni tranquilli e prolungati. Chi ha capito di essere afflitto da questo problema ha trovato enormi benefici nei kiwi. Tra l’altro, il tutto è documentato e dimostrato sulla base di studi recenti. Vediamo il perché.

Studi recenti [Asia Pac J Clin Nutr. 2011;20(2):169-74.] dimostrano che mangiare 2 kiwi prima di andare a dormire ha dato a molte persone benefici nel sonno. Questo perché il frutto tropicale in questione è un’ottima fonte di serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’efficienza della nostra dormita. Un giusto apporto di questo nutriente è l’ideale per fare sonni tranquilli e prolungati, dato che ne migliora qualità e durata.

Gli effetti positivi non si fermano qui

Qualcuno, avendo letto i 3 errori da evitare per essere in forma dopo i 40 anni, potrebbe pensare che sia sbagliato mangiare prima di dormire. Il consiglio resta valido, ma solo per cibi non salutari. La serotonina non è solo essenziale per il ciclo sonno-veglia. Entra in campo anche negli equilibri umorali, tant’è che viene spesso definita come l’ormone del buonumore. È di supporto, inoltre, nelle diete per perdere peso poiché tiene sotto controllo l’eccesso di appetito. Dunque, un alleato affidabile non solo per dormire serenamente, ma anche per essere felici. Un’altra brutta abitudine che potrebbe compromettere il sonno è l’eccesso di caffè durante la giornata. Questo ci mette a serio rischio contro virus e infezioni, come riportato in questo articolo.