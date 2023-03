Pothos pieno e rigoglioso: 5 segreti per farlo crescere al meglio e abbellire casa con una pianta bella da impazzire

Il photos è una delle piante d’appartamento più amate e apprezzate. Non ha bisogno di particolari accorgimenti e abbellisce facilmente gli ambienti interni e perché no, anche quelli esterni. Come far crescere più velocemente questa pianta e come prendersene cura nel migliore dei modi? Ecco tutti i segreti degli esperti.

In natura, il pothos appartiene ad un genere che comprende circa diciassette differenti specie di vegetali, tutte rampicanti e sempreverdi. Il pothos, ormai, è presente in molte case ed è per questo che bisogna conoscere tutti i trucchi per lucidare al meglio le foglie e per evitare l’ingiallimento della pianta.

Per avere un pothos pieno e rigoglioso la prima cosa da fare è scegliere il posto giusto dove posizionarlo.

Per favorire la crescita della pianta, bisogna optare per un luogo alto, ad esempio sopra uno scaffale, oppure una libreria. In questo modo la pianta avrà la possibilità di estendersi con più facilità.

Le foglie: meglio inumidirle?

Per stimolare la crescita della nostra pianta, il consiglio degli esperti è quello di inumidire le foglie. Perché? Perché il pothos ama l’umidità, non a caso viene considerata come una pianta molto utile per diminuire il tasso di umidità nell’aria della stanza.

Per un pothos pieno e rigoglioso meglio spuntare le punte secche

Le foglie dalle punte secche limitano la crescita della pianta. Dunque, meglio eliminare il problema con un paio di cesoie, oppure con delle forbici da giardino, e tagliare tutta la parte secca, con un taglio obbligo.

Infine, per una crescita più rigogliosa il concime è fondamentale. Attenzione, però, alle dosi e al prodotto. Si consiglia un fertilizzante liquido ad alto contenuto di azoto, da mescolare con dell’acqua. La concimazione andrebbe sospesa nel periodo invernale, ma andrebbe poi ripetuta ogni 15 giorni in primavera e in estate.

La temperatura giusta?

Ovviamente, il photos, così come la maggior parte delle piante, nel periodo primaverile ed estivo cresce maggiormente rispetto ai mesi autunnali e invernali. Tuttavia, bisogna tenere in mente che la temperatura ideale per far crescere il photos in modo ottimale è sempre superiore ai 18°C. Durante l’inverno, invece, si consiglia di tenere la pianta in una stanza con una temperatura non inferiore ai 13-15 °C.