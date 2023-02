Per velocizzare la digestione potresti utilizzare quest’ortaggio molto utile

Ci sono alcuni ortaggi che potremmo comprare al supermercato e che hanno molti benefici. Uno di questi potrebbe essere proprio quale? Scopriamolo…

Esistono diversi ortaggi che sembrerebbero avere molti benefici sulla nostra salute. Come ben sappiamo in un’alimentazione bilanciata è necessario che ci sia un’introduzione di verdure giornaliera. Proprio per questo motivo è importante anche conoscere i benefici che presentano alcuni alimenti che siamo abituati a consumare. Oggi parleremo di un ortaggio di cui forse non sentiamo spesso parlare: la pastinaca.

I valori nutrizionali della pastinaca

100 grammi di pastinaca presentano solo 70 kcal. Come possiamo ben notare, dunque, può essere inserita all’interno di un regime dietetico con poche calorie. Per tale motivo è anche indicata in diete mirate alla perdita di peso. Oltre a questo, vediamo i suoi valori nutrizionali come si caratterizzano:

79 g di acqua;

1,2 g di proteine;

0,30 g di grassi;

18 g di carboidrati;

5 g di fibre.

La pastinaca si differenzia anche per la presenza di numerose vitamine e sali minerali. In particolar modo sono presenti potassio, fosforo, calcio, magnesio e vitamina C, K, B6.

Per velocizzare la digestione potresti utilizzare quest’ortaggio e come fare

Osservando i suoi valori nutrizionali possiamo ben notare la grande quantità di acqua. Quando un alimento presenta un’importante quota di acqua è un segnale positivo. Ciò significa che sarà anche molto digeribile. Oltre ad utilizzare la pastinaca proprio per velocizzare la digestione potresti anche usarla per altro. Infatti aiuterebbe anche a combattere la ritenzione idrica, riducendo notevolmente e visibilmente la cellulite.

Quali sono i benefici che presenta quest’ortaggio?

Oltre a rendere la pelle liscia ed elastica grazie alla quantità di acqua, la pastinaca viene indicata anche per tante altre cose. È presente, come abbiamo già detto la vitamina C ma non solo. Infatti tra le varie vitamine è presente anche l’acido folico. Entrambi fungono da antiossidanti, proteggendo così l’organismo da fattori esterni che possono provocare danni all’organismo. Nei valori nutrizionali spicca anche la presenza di fibre. La pastinaca, infatti, è consigliata ai soggetti che soffrono di stitichezza. Regola dunque il transito intestinale e la flora batterica. Sempre per la presenza di vitamina C viene consigliata anche per i raffreddamenti o mal di gola. Questo perché va ad aumentare le difese immunitarie.

Come si utilizza la pastinaca in cucina

In cucina la pastinaca viene utilizzata per intera. Praticamente non si butta niente. In particolar modo le radici sono la parte dell’ortaggio che vengono utilizzate per scopo curativo. I semi invece vengono utilizzati in ambito alimentare. Infatti possono essere utilizzate per arricchire un’insalatona. La pastinaca presenta diversi metodi di cottura. C’è chi cucina la radice al forno oppure viene bollita oppure al vapore. È super consigliata saltarla in padella con un po’ di prezzemolo e aglio. È un ortaggio che non può essere consumata cruda in quanto è molto dura. Di conseguenza è necessario cuocerla a seconda dei propri gusti e necessità.