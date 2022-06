Quando la sete si fa sentire, si suol dire che è già tardi: il nostro corpo ha già perso idratazione. I medici consigliano di bere a prescindere dal senso della sete a maggior ragione in estate. Talvolta l’acqua pare non dissetarci e in alternativa possiamo scegliere una buona tisana fatta in casa. Abbiamo, però, già spiegato come preparare una soluzione ad hoc nel caso occorresse una reidratazione veloce.

Menta, rosmarino, karkadè e questi altri ingredienti naturali ci serviranno per preparare 4 tisane straordinariamente dissetanti e rinfrescanti

In questo articolo vedremo 4 ricette per preparare delle tisane da sorseggiare fredde per dissetarci. Avremo bisogno di ingredienti naturali che troviamo in dispensa o addirittura nel nostro giardino delle piante aromatiche. Ricordiamo che queste tisane si possono bere sia calde che dopo esser state messe in frigorifero.

Tisana al rosmarino, salvia e limone

Ingredienti:

1 rametto di rosmarino;

5 foglie di menta;

2 gocce di succo di limone;

3 foglie di salvia

250 ml di acqua.

Portare a bollore l’acqua in un pentolino. Togliamo dal fuoco ed immergiamo la salvia, il rosmarino e la menta. Lasciamo in infusione per almeno 10 minuti. Scoliamo e aggiungiamo lo zucchero e due gocce di limone. Mettiamo in frigorifero a raffreddare.

Karkadè alla rosa canina

Ingredienti:

un cucchiaio di bacche di rosa canina essiccate;

una bustina di karkadè;

miele o zucchero per dolcificare.

Questa tisana non è solo salutare e rinfrescante ma ha anche delle ottime proprietà drenati. Inoltre il gusto conquista davvero tutti persino chi non è abituato a bere tisane. Mettiamo a bollire 200 ml di acqua e mettiamo in infusione la bustina di karkadè, insieme ad un cucchiaio raso di bacche di rosa canina. Lasciamo in infusione per 10 minuti, scoliamo e dolcifichiamo a piacere. Ricordiamo che le bacche di rosa canina essiccate si trovano in quasi tutte le erboristerie.

Tisana lime e melissa

Ingredienti:

un cucchiaio di foglie di melissa;

tre fette di lime;

Portiamo a bollore 200 ml di acqua. Spegniamo la fiamma e aggiungiamo all’acqua le foglie di melissa. Lasciamo in infusione 10 minuti e filtriamo. Aggiungiamo le fette di lime e mettiamo in frigorifero. La melissa, come è noto, ha proprietà calmanti e agisce sull’apparato digerente. Grazie all’aroma fresco del lime, questa bevanda è perfetta da consumare al rientro dal lavoro, bella fresca.

Alla mela verde e cetriolo

Ingredienti:

una mela verde;

un cetriolo;

il succo di un limone.

In questo caso andremo a preparare più che una tisana, un’acqua aromatizzata. Versiamo in una caraffa circa 200 ml di acqua. Aggiungiamo il cetriolo e la mela lavati e tagliati a fette. Aggiungiamo il succo di un limone e conserviamo in frigorifero. La mela grazie alla presenza del succo di limone non ossiderà. Consumare entro la giornata.

Basta qualche foglia di menta, rosmarino o karkadè e questi altri ingredienti naturali per dissetarci e rinfrescare mente e corpo.

Lettura consigliata

Come creare l’angolo dedicato al thè e alle tisane più una fantastica tisana sgonfiante