Avere capi ed armadi profumati è sempre una piacevole sensazione ed influenza inevitabilmente anche il nostro umore, specialmente di prima mattina.

Nonostante questo nostro obiettivo sembri molto semplice da raggiungere, la verità è che spesso i nostri capi tendono a perdere il profumo che avevano.

Molti non sanno infatti che per avere il bucato profumato in inverno basterebbe solo questo incredibile rimedio naturale che abbiamo tutti a disposizione in casa.

Esistono delle soluzioni davvero a portata di mano che ci permetteranno di risparmiare notevolmente, oltre ad essere del tutto naturali.

Basterebbe solo questa stecca che molti hanno in casa per profumare armadi e bucato in una sola mossa

In casa non possono mai mancare le spezie, che donano sapore ad ogni tipo di pietanza, oltre ad avere delle straordinarie proprietà benefiche per la salute.

Tra queste troviamo la cannella, utilizzata specialmente durante questo periodo invernale per preparare delle gustosissime bevande calde e degli irresistibili dolcetti.

Questo ingrediente può anche essere utilizzato per cucinare le pere in questo modo creando così uno spuntino salutare, semplice e delizioso.

Inoltre, le stecche di cannella, che sono profumatissime, generalmente si utilizzano per comporre delle bellissime decorazioni per la tavola, soprattutto durante le feste natalizie.

Molti non sanno però che può essere anche un efficacissimo profumatore per armadi che lascerà una fragranza inebriante tra i nostri capi.

Basterà semplicemente appendere con dei nastri delle stecche di cannella tra i nostri indumenti, facendo però attenzione a non sporcarli.

Altrimenti, potremmo rivestirli utilizzando della stoffa che abbiamo a disposizione in casa e, a piacimento, potremmo anche versarci su alcune gocce di olio essenziale.

Se intendiamo potenziare i suoi effetti potremmo anche aggiungere dell’alloro che è molto efficace per allontanare le tarme in modo naturale.

In mancanza però di questi prodotti per allontanare le tarme e avere sempre il bucato e l’armadio profumato basterà anche questo ingrediente generalmente utilizzato in casa.

Potrebbe essere interessante sapere che basterebbe solo questa stecca che molti hanno in casa per profumare armadi e bucato in una sola mossa.

Ovviamente la nostra stecca di cannella va sostituita una volta che perderà il suo fantastico aroma e ciò dovrebbe succedere una volta alla settimana.

Chi non ha bastoncini di cannella già in casa potrà facilmente reperirli nelle erboristerie e in quasi tutti i supermercati.

È consigliato preferire sempre le stecche di cannella, perché la controparte in polvere tende a perdere molto più rapidamente il suo aroma originale.