Una pelle del viso priva di impurità è il sogno di tante ragazze. Proprio per questo, molte sono sempre alla ricerca di un modo per detergerla a fondo. Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare di un metodo adottato da sempre più donne, che dichiarano di aver ottenuto degli ottimi risultati. Fa parte della cosiddetta skin care coreana, una delle beauty routine più seguite e apprezzate in assoluto.

Vedremo quindi come purificare a fondo la pelle del viso e averla sempre perfetta grazie a questa incredibile tecnica che sta spopolando. Si tratta della doppia detersione, una pratica che permette di pulire la pelle in modo profondo ed efficace, rimuovendo ogni traccia di sporco e di trucco.

Come funziona

Come suggerisce il nome della tecnica, consiste in una detersione del viso effettuata con due diversi detergenti: uno schiumoso e uno oleoso. Il loro utilizzo combinato permetterebbe di effettuare sia una detersione della pelle del viso per contrasto, nel primo caso, che per affinità nel secondo, ripulendo a fondo il volto da sebo, filtri solari e trucco.

A chi è consigliata

In genere è raccomandata a chi si trucca molto, usa trucchi resistenti all’acqua o vuole assicurarsi di rimuovere completamente i filtri solari dal volto e a chi ha la pelle ingrigita dall’eccessivo inquinamento. Attenzione, come sempre, a non esagerare. Meglio evitare di usare la doppia detersione tutti i giorni, specialmente se si ha una pelle molto delicata. Chi ha la pelle grassa potrebbe provare a farlo ogni qual volta si rende conto che è particolarmente unta.

Come purificare a fondo la pelle del viso e averla sempre perfetta grazie a questa incredibile tecnica che sta spopolando: passo dopo passo

Applicare il detergente oleoso, stenderlo sulla pelle del volto e massaggiarla delicatamente con movimenti circolari per almeno trenta secondi di tempo. Risciacquare, inumidire il volto e applicare il detergente schiumoso, effettuando un secondo e accurato massaggio alla pelle. Risciacquare con acqua rigorosamente tiepida (c’è un motivo preciso per farlo) e asciugare la pelle con un asciugamano morbido.

Prima di procedere al risciacquo, è consigliabile rimuovere ambedue i detergenti con l’aiuto di un’apposita spugnetta per la pelle del viso.