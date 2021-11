Tra i frutti più amati durante questo periodo ci sono le pere e le mele, entrambe ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Con questi frutti possiamo creare diverse preparazioni dolci molto veloci e semplici, che sono spesso apprezzate anche dai più piccini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per chi ama dilettarsi in cucina, potrebbe essere utile sapere che oltre alla torta di mele e lo strudel possiamo preparare questo dolce dal sapore esplosivo.

Chi ha invece delle pere disponibili in casa, e non vorrebbe prepararci un dolce, potrà scegliere questa preparazione alternativa.

Sembra incredibile ma chi non cucina così le pere non sa cosa si perde

Il modo in cui prepareremo le pere ci lascerà senza parole grazie alla sua incredibile facilità e velocità di preparazione.

Avremo bisogno di tre pere, possibilmente kaiser, che dovremo lavare con cura e tagliare esattamente a metà.

Per eliminare il picciolo al centro aiutiamoci con un cucchiaino che semplificherà l’operazione, dopodiché posizioniamole in una teglia.

Potremo arricchire la ricetta con delle noci sgusciate che adageremo al centro del frutto, ne basterà una per ogni pera.

Questo alimento sembrerebbe essere benefico per la nostra salute, come la frutta secca in generale, in quanto potrebbe aiutarci ad aumentare l’apporto di Omega 3 nell’organismo.

Ovviamente, potremo mettere all’interno della pera qualunque altro alimento a seconda di gusto personale, intolleranze o allergie.

È il momento di condirle

Procediamo spolverandoci sopra circa un cucchiaino di zucchero di canna, due di cannella in polvere e, a piacimento, anche alcuni steli di timo.

Inforniamole a 180 °C per una mezz’oretta circa, l’importante è controllare periodicamente che abbiano la morbidezza giusta.

Trascorso il tempo necessario, tiriamole fuori dal forno e, per dare loro maggiore dolcezza, possiamo aggiungerci sopra un filo di miele.

A questo punto serviamole in tavola e, se avanzeranno, conserviamole per un paio di giorni in frigo per poi scaldarle per qualche minuto in forno.

Sembra incredibile ma chi non cucina così le pere non sa cosa si perde e probabilmente anche i più piccoli si leccheranno i baffi di fronte a questa gustosa ricetta.

Maggiori informazioni

I più golosi potranno abbinare a questa preparazione una pallina di gelato o alcuni cucchiai di crema pasticcera, ideale se abbiamo anche degli ospiti a casa.

Questa preparazione è perfetta se abbinata ad una tisana calda per una merenda salutare che ci delizierà e ci darà maggiori energie per proseguire la giornata.

Approfondimento

Molti ignorano che col succo d’arancia possiamo preparare questo dolce veloce, morbido e profumato in 15 minuti