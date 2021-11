L’inverno è la stagione del cuore e del Natale ma anche delle labbra screpolate! Che scocciatura avere le labbra doloranti a causa del freddo. Fortunatamente in nostro aiuto vi è il burrocacao, che con il suo magico tocco allevierà il dolore e manterrà le labbra morbide e idratate.

Ma non è finita qui. Avere labbra carnose è un desiderio che accomuna tantissime persone. Questo è talmente tanto forte che a volte si prova di tutto per averle. Non solo tramite il botox, ma anche con il make up. Per esempio, ci sono donne che utilizzano il cosiddetto “overlining”, ossia la matita e il rossetto al di fuori delle labbra per ingrandirle.

Questo, in realtà è uno dei 5 errori che commettiamo spesso con il make up che ci invecchiano e ci fanno apparire trasandate. Il make up è un nostro grandissimo alleato proprio perché ci migliora per certi versi. Ma se usato correttamente, appunto.

Quindi se vogliamo delle labbra da diva come Angelina Jolie, Monica Bellucci e Irina Shayk, scopriamo come raggiungere questo obiettivo. Infatti labbra irresistibilmente da baciare ad effetto bocciolo è la tendenza dell’inverno 2022 in poche mosse che sorprenderà tutti.

Labbra tutte da baciare

La moda cambia e si rinnova oppure torna alla ribalta come questo capospalla chic degli anni ’40 per l’inverno perfetto anche per le over 50. Per l’inverno 2022 anche il “mondo” del make up si rinnova e la tendenza sarà l’effetto bocciolo.

Labbra tutte da baciare con dei rossetti che le renderanno carnose e morbide. Se abbiamo le labbra piccole e vogliamo donare loro volume, prima di ricorrere alla chirurgia, proviamo questa tecnica. La matita labbra serve a conferire profondità e a definire le labbra.

Come detto poc’anzi, l’overlining è possibile ma solo quando non è troppo visibile e soprattutto quando è fatto bene e non conferisce quell’effetto trasandato. Matita e rossetto devono essere dello stesso colore. Cosa molto importante da tenere presente è di non oltrepassare di troppo il contorno labbra, altrimenti non otterremo l’effetto sperato.

Per labbra effetto bocciolo, dobbiamo acquistare rossetti matte dall’azione rimpolpante e scegliere nuance che evochino l’immagine dei fiori che sbocciano. Facciamo sbocciare le nostre labbra con il rosso, il bordeaux, il magenta, il rosa e il nude.

Labbra irresistibilmente da baciare ad effetto bocciolo è la tendenza dell’inverno 2022 in poche mosse che sorprenderà tutti

Le migliori marche di rossetti stanno adottando questa formula. Rossetti opachi dall’azione rimpolpante e idratante che renderà le labbra leggere, morbide e carnose. Inoltre, essendo matte resisterà all’acqua e soprattutto ai baci.

