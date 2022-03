Quando arrediamo e decoriamo casa nostra, prestiamo molta attenzione ai minimi particolari. Oltre a prediligere un arredamento funzionale, amiamo porre decorazioni eleganti e raffinate per un’atmosfera calda e accogliente.

Moltissime persone amano inserire tra le decorazioni della casa alcuni oggetti che, secondo la tradizione, sono di buon auspicio per le sorti della famiglia.

Peperoncini, cornetti e ferri di cavallo sono tra gli amuleti più diffusi e amati. Oggi, però, parleremo di un antichissimo simbolo di vita che avrebbe un potere propiziatorio. Ecco perché basterebbe appendere questo oggetto per portare fortuna, amore e denaro ai nostri cari. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un’antica tradizione irlandese

Ogni cultura popolare possiede un ricco insieme di simboli e usanze per portare fortuna e prosperità. Spesso, poi, i simboli e le usanze sono molto simili anche tra luoghi distanti. Per esempio, in moltissime culture del Mondo il Sole e le sue stilizzazioni sono considerati simboli di fertilità, di vita e di speranza.

Il Sole è da sempre venerato come la sorgente della vita e della natura e per questo è un elemento che ritorna in vari contesti.

Oggi vogliamo parlare di un potente simbolo della tradizione celtica che affonda le sue origini nel mondo precristiano. Si tratta della Croce di Santa Brigida di Kildare, una santa che si crede aver convertito l’isola al cattolicesimo. Questo simbolo ha una forma molto particolare, che ricorda quella di una croce.

Basterebbe appendere questo oggetto sulla porta per attirare fortuna e prosperità per tutta la famiglia

Questo simbolo è unico e interessantissimo, perché era già venerato nel periodo precristiano ed è poi rimasto assumendo un significato religioso.

Tradizionalmente viene preparato dai fedeli nei giorni attorno il primo febbraio, giorno della santa irlandese. Viene posizionato sulle finestre e sopra le porte, per tenere lontano il male e propiziare l’anno. Secondo la tradizione irlandese, infatti, questo simbolo porta fertilità nei campi e in famiglia.

Se vogliamo usare questo bellissimo simbolo di vita, possiamo realizzarne uno e sistemarlo anche noi negli angoli della casa. Che sia o no vero il suo potere, si tratta di una decorazione raffinata e ricercata, perfetta per una casa dallo stile anticonvenzionale.

