Anziché buttarli utilizziamo i rotoli di carta igienica per decorare casa in primavera con il fai da te

Gli spazi in cui viviamo dovrebbero essere una fonte di gioia e di creatività. Diamo ormai per certo che è possibile mantenere l’ambiente domestico pulito con pochi minuti di attività al giorno. Il segreto risiede spesso nel metodo e nella costanza. Ad esempio, ogni giorno potremmo dedicare qualche attimo a liberare una parte di stanza da ciò che riteniamo inutile. Si chiama metodo delle scatole ed avrebbe un discreto successo.

Inoltre, per avere l’idea di uno spazio che cresce ed evolve insieme a noi, dovremmo sforzarci di cambiare in ogni stagione qualche dettaglio. Vivere in un ambiente sereno e che sentiamo nostro farà bene anche alla nostra mente. Questa percepirà il luogo come rilassante e confortevole. Così, possiamo realizzare qualche piccolo trucco anche assieme ai nostri bambini. Si divertiranno un mondo a colorare, ritagliare con le forbici a punta arrotondata ed allestire piccoli manufatti. Oggi ci dedichiamo al riutilizzo di un oggetto estremamente comune. Tutti hanno in casa la carta igienica. Quando finisce, anziché buttarli utilizziamo i rotoli di carta igienica per realizzare alcune idee di arredamento colorate e giocose. Può trattarsi di api, di un fiorellino o di farfalle. Il metodo è alla portata di tutti ed è anche piuttosto rapido.

Possiamo utilizzare le tempere

L’idea è semplice e si realizza con quello che in gergo viene definito rotolino oppure anima della carta igienica. Occorre utilizzare le tempere per decorarlo dipingendolo. Scegliamo un verde chiaro per un fiorellino, oppure una tonalità come l’arancione per la farfalla. Realizziamo bande gialle e nere per le api. Possiamo decorare il volto creando un sorriso e due occhioni utilizzando penne o pennarelli.

Aggiungiamo poi le antenne con fiammiferi o sottili strisce di carta. Coloriamo anche questi e, una volta asciugati, incolliamoli. Ripetiamo lo stesso con le ali. La fantasia dei bambini si potrà sbizzarrire nel colorare questa parte anatomica. Potremmo far loro utilizzare delle immagini di farfalle prese da internet o da un libro come base di partenza. Nel caso di un fiore, possiamo decorare i motivi di due foglioline ed incollarle frontalmente. Allo stesso modo, possiamo rappresentare la corolla con cerchi stratificati di carta.

Anziché buttarli utilizziamo i rotoli di carta igienica per decorare casa in primavera con il fai da te

Ovviamente lo spunto sarebbe valido per qualsiasi animale che vogliamo rappresentare. Immaginiamo ad esempio un piccolo gufetto colorato. Alternativamente, ritagliando la parte più alta del rotolino, potremmo ottenere il profilo sinuoso delle orecchie di un gatto.

Qualsiasi sia lo spunto che abbiamo, potremmo dare un tocco originale e giocoso agli spazi che frequentiamo quotidianamente. Inoltre, faremo giocare i bambini allenando la loro fantasia.