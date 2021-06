Casa nuova o ufficio nuovo? Vogliamo arredare il nuovo ambiente e renderlo accogliente ed elegante? Le soluzioni d’arredamento sono infinite. Ma c’è una cosa che non troviamo nei negozi e che può diventare il punto focale di tutta la stanza. Una grande e bella pianta. Vera ovviamente! Non parliamo nemmeno di quelle di plastica attira polvere!

Come possiamo fare se non siamo pollici verdi e non capiamo nulla di piante? E se non abbiamo il tempo per occuparcene? La soluzione c’è è semplice e a lungo termine ci fa risparmiare molti soldi ed energie.

La soluzione facile ed economica per arredare casa e ufficio con una pianta spettacolare che porta fortuna

Innanzitutto bisogna scegliere la pianta giusta. Trattandosi di un ambiente interno, una pianta tropicale è quella che fa al caso nostro. Fra tutte ci sono però delle tipologie più resistente e adattabili di altre. Parliamo della famiglia dei ficus. In particolare del Ficus Binnendijkii o Ficus delle sciabole.

Caratteristiche

Si tratta di una grande pianta d’appartamento, quindi perfetta per attirare l’attenzione. In natura è un albero di 20 mt mentre in vaso arriva si e no intorno ai 3 di altezza.

Ha bisogno di molta luce ma teme il sole diretto. Pertanto se stiamo arredando un ufficio andrà benissimo perché godrà dell’illuminazione costante e artificiale per gran parte della giornata. Se la prendiamo per casa, poniamola in una posizione molto luminosa e in alternativa per compensare acquistiamo per pochi euro una lampada led a lei dedicata. Sarà un tocco di stile in più.

Il suo portamento è elegante, le foglie sono sottili e lanceolate di un verde scuro intenso. Sta benissimo in un contesto d’arredamento chiaro, meglio se bianco.

Anche lei come altre famose colleghe sono annoverate nello studio condotto dalla NASA sulle piante in grado di assorbire i principali agenti inquinanti. Una curiosità: nell’antica Grecia i ficus erano considerati simbolo di fertilità. Perciò regalati per augurare tanta fortuna. Non c’è miglior auspicio per un nuovo inizio.

Il consiglio per risparmiare

Bisogna acquistare i vasi con il galleggiante. Siamo abituati a vederli nei centri commerciali. Si inserisce un substrato con concime a lento rilascio e si bagna fino a che il galleggiante segnala il livello raggiunto. Tutto il necessario si trova facilmente sia on line che nei garden center ben forniti. In questa maniera la pianta avrà tutto ciò di cui ha bisogno per almeno un anno. Quando il galleggiante ci avverte che manca acqua sapremo di doverla bagnare e anche quanto! Niente di più facile. Un piccolo investimento iniziale che nel tempo fa risparmiare i soldi dell’acquisto di costosi concimi e/o integratori. Inoltre azzera il rischio di morte della pianta per un’irrigazione sbagliata. È questa la soluzione facile ed economica per arredare casa e ufficio con una pianta spettacolare che porta fortuna.